الهند: الشرطة تحرق 15 منزلا في كشمير بدعوى وجود مسلحين (فيديو)

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمنازل أحرقتها ودمرتها قوات الشرطة الهندية، الثلاثاء، وسط إقليم كشمير.

وحاصرت الشرطة مدينة "سريناغار" بدعوى وجود مسلحين، واستخدمت الشرطة متفجرات؛ لتفجير أحد البيوت التي يوجد بها مسلحون، ما أدى إلى تحوّل 15 بيتًا إلى أنقاض بسبب الانفجارات والحرائق الناجمة عنها.

Srinagar Kashmir today Shame on indian army Destory Cilven home #Terror_indian_Army 🇮🇳 pic.twitter.com/hZJEGsUMkk — GHAZI_313 (@MastanMumbia) May 19, 2020

This is not Syria or Palestine.

This is Kashmir.

And they say 'Kashmir is an integral part of the country'.

Shameful. Barbaric. Heartbreaking.#KashmirBleeds 😫😫😫😥😥 pic.twitter.com/5CFymnNXwE — Adnan Shaikh (@proudlyShaikh13) May 20, 2020

Over a dozen homes damaged during an encounter in old city area of Srinagar Kashmir. Top militant commander Junaid Sehrai was killed along with his associate Tariq in the gunfight.

📸 @kamranyousuf_ pic.twitter.com/LasfQarBHn — kamran yousuf (@kamranyousuf_) May 19, 2020

#Ah_Kashmir This picture you are looking at is painful and horrible, it is not Palestine and Syria but it is an important state of India which people call Kashmir, yes the same state which is called Kashmir of Majloom O, which people used to call the paradise of Hindustan today pic.twitter.com/0QUyeQQ2Pb — M. HUSSAIN (@hussian_6456) May 20, 2020

وأثار ذلك غضب سكان "سريناغار" واتهموا الشرطة بسرقة متعلقاتهم وأموالهم وتدمير بيوتهم، بعدما طلبت منهم إخلاءها دون السماح لهم بأخذ متعلقاتهم الثمينة.

إعلان الشرطة محاصرة المدينة

#Encounter has started at #Kanemazar #Nawakadal area of #Srinagar. JKP and CRPF are on the job. Further details shall follow. @JmuKmrPolice — Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) May 18, 2020

وتعد مدينة سريناغار أكبر مدن وادي كشمير، والعاصمة الصيفية لولاية جامو وكشمير، كما تشتهر بالحدائق والواجهات البحرية و المراكب، وتقع سريناغار على ضفاف نهر جيلوم أحد روافد نهر السند و بحيرة أنشال.

يذكر أن الهند وباكستان تتنازعان على منطقة كشمير، وذلك منذ انفصال باكستان عن الهند، وفي سبتمبر/أيلول الماضي حذر رئيس وزراء باكستان عمران خان، المجتمع الدولي، من مغبة نشوب حرب بين بلاده وجارتها الهند، على خلفية إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

