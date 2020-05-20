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سياسة

الصحة العالمية تسجل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا خلال يوم واحد

مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس
مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس
20/5/2020

قالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إنه تم تسجيل 106 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى عدد من الإصابات في يوم واحد حتى الآن.

وعبرت المنظمة عن قلقها تجاه الوضع في الدول الفقيرة في حين تواصل الدول الغنية الخروج من إجراءات العزل العام التي فرضتها في ذروة تفشي الفيروس.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي "ما زال أمامنا طريق طويل كي نقطعه مع تفشي هذا الوباء… نحن قلقون للغاية بشأن ارتفاع عدد الحالات في البلدان ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة".

وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و54 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 328 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و6 آلاف، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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