الحضرمي: اليمن لن يكون شيكا للإمارات.. كيف جاء رد قرقاش؟

قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، في مقابلة تلفزيونية، إن اليمن ليس شيكا مفتوحا لدولة الإمارات تفعل فيه ما تشاء.

وأوضح، أن الأهداف التي جاء من أجلها التحالف السعودي الإماراتي إلى اليمن اهتزت بعد أن تمت مهاجمة الجيش اليمني، وقال إن ذلك لا يعني أن تعطى الإمارات اليمن مثل شيك مفتوح لتفعل ما تريد.

وأكد الحضرمي خلال المقابلة التي أذيعت على شبكة "بي بي سي" البريطانية، يوم الأحد الماضي، أن تحرير بعض محافظات اليمن في الجنوب "لن يكون شيكًا مفتوحًا لعمل ما تريده الإمارات في اليمن.

وأضاف أن ما حدث في أغسطس في إشارة إلى سيطرة الانتقالي على عدن، هزت صورة الإمارات في أعين اليمنيين بمهاجمة الجيش اليمني في منطقة العلم على مشارف مدينة عدن جنوبي اليمن.

معالي وزير الخارجية الأستاذ محمد الحضرمي يقول ان اليمن ليس شيك مفتوح لدولة الإمارات. pic.twitter.com/lreGbFvi1I — مختار الرحبي (@alrahbi5) May 18, 2020

مؤسف أن يعلق وزير الخارجية اليمني معالي الأخ محمد الحضرمي تقصير حكومته السياسي والعسكري على شماعة الإمارات، ولن أزيد حرفا تقديرا وإحتراما للتضحيات المشتركة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 20, 2020

الإمارات ترد على انتقاد الوزير اليمني

وانتقد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، تصريحات وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي التي هاجم فيها الإمارات خلال المقابلة.

وقال قرقاش، عبر تغريدة" مؤسف أن يعلق وزير الخارجية اليمني معالي الأخ محمد الحضرمي تقصير حكومته السياسي والعسكري على شماعة الإمارات".

وتوالت ردود الأفعال على تغريدة قرقاش، حيث علق الإعلامي اليمني، علي المحيميد، بالقول" على العكس الحضرمي كان حنونا على جنونكم وعربدتكم وإجرامكم بحق اليمن وجنوبه".

وأضاف" تدعمون المتمردين الانتقاليين ثم تخرج لنا بكل وقاحة لتقول تضحيات مشتركة قدمتم الفوضى لليمن".

وقال هشام الزيادي" برأيي كان محترم معكم وزيادة، وحاول يتمسك بلغته الدبلوماسية.. تضحياتكم الوحيدة كانت مالية، دفعتموها للمرتزقة الأجانب ودعمت جماعات مسلحة لخلق فوضى وإعاقة عودة الحكومة وعملها من اليمن، وأغرقتم البلاد بالأسلحة التي خسرتم أموالكم عليها.

وقال حساب راشد بن عرار النعيمي" ليست شماعة بل هي الحقيقة فتدخلكم السافر في شؤون الدول وتخريبها وإزكاء الحروب الأهلية فيها، فَلَو كان منكم رجلٌ رشيد لما تدخلتم في اليمن وليبيا وسوريا وقبلها مذبحة رابعة ومحاربة الإسلام والمسلمين في كل مكان".

ليست شماعة بل هي الحقيقه فتدخلكم السافر في شئون الدول وتخريبها وازكاء الحروب الأهليه فيها يشهد عليه الجميع

فَلَو كان منكم رجلٌ رشيد لما تدخلتم في اليمن وليبيا وسوريا وقبلها مذبحة رابعه ومحاربة الاسلام والمسلمين في كل مكان — راشد بن عرار النعيمي 🇶🇦 (@rashedalnam1) May 20, 2020

برأيي كان محترم معكم وزيادة، وحاول يتمسك بلغته الدبلوماسية رغم محاولة المحاورة دفعه لانتقادكم تضحياتكم الوحيدة كانت مالية، دفعتموها للمرتزقة الأجانب ودعمت جماعات مسلحة لخلق فوضى وإعاقة عودة الحكومة وعملها من اليمن، واغرقتم البلاد بالأسلحة التي خسرتم أموالكم عليها — هشام الزيادي 𐩠𐩦𐩱𐩣 (@HeshamAlziady) May 20, 2020

على العكس الحضرمي كان حنونا على جنونكم وعربدتكم واجرامكم بحق اليمن وجنوبه

تدعمون المتمردين الانتقاليين ثم تخرج لنا بكل وقاحة لتقول تضحيات مشتركة

قدمتم الفوضى لليمن والدعم السخي للانقلابيين ودعم المرتزقة من أجل السيطرة على جنوب اليمن لكن هيهات يا قرقاش

اليمن ليست شيكا على ورق — علي المحيميد (@alialyemeni06) May 20, 2020

بن بريك المدعوم من الإمارات يحذف تغريدة محرجة

في ذات الشأن اليمني، رصد نشطاء يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي مسارعة هاني بن بريك رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات إلى حذف تغريدة محرجة له.

وكان النشطاء قد غاصوا في أرشيف تغريدات بن بريك وأعاد نشر تغريدة سابقة له يثني فيها على القيادي في قوات الشرعية العميد مهران القباطي وباقي أفراد أسرته ويؤكد دورهم في قتال جماعة الحوثي في عدن وطردهم منها.

وقد تضمنت تغريدة بن بريك التي حذفها فجر اليوم صورة للعميد مهران القباطي قائد اللواء الأول حماية رئاسية وأخيه القيادي في المقاومة الجنوبية والذي قتل في معارك سابقة مع الحوثيين وابن اختهم محمد خليل أحد جرحى المعارك، واستشهد بن بريك في التغريدة بقوله إن هذه الأسرة قدمت الأبطال في المعارك.

وأبدى الناشطون استغرابهم من التغير الذي طرأ على مواقف هاني بن بريك والذي أصبح يصف العميد مهران القباطي "بالإخواني الإرهابي" ليس ذلك فقط وإنما أفتى بجواز قتل جنود الشرعية في إحدى تغريداته.

وشكلت الإمارات عدد من المليشيات في المحافظات الجنوبية بعد السيطرة عليها وقامت بطرد كل المقاتلين الموالين للشرعية أبرزهم محافظ المحافظة السابق وعدد من القيادات

بن بريك المدعوم من الإمارات يحذف تغريدة محرجة