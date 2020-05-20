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سياسة

الأناضول: روسيا تجند 600 من شباب حمص بسوريا للقتال مع حفتر في ليبيا

صورة أرشيفية لقوات روسية في سوريا
صورة أرشيفية لقوات روسية في سوريا
20/5/2020

قالت وكالة الأناضول التركية إن روسيا جندت نحو 600 من شباب محافظة حمص السورية للقتال كمرتزقة في صفوف قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

ونقلت الأناضول عن مصادر محلية قولها إن القوات الروسية، وبمساعدة من مجموعات تابعة لإيران، نقلت المجندين إلى مطار حماه العسكري وسط سوريا، حيث تم تسليم كل واحد منهم مبلغ 500 دولار كدفعة مبدئية بعد توقيعهم على عقود الانضمام.

وأوضحت المصادر أن عقود الانضمام مدتها 3 أشهر قابلة للتجديد، مقابل راتب شهري يصل إلى 1500 دولار لكل عنصر.

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل المجندين بعد ذلك إلى القاعدة الروسية في مطار حميميم، غرب سوريا، حيث بدأ إرسالهم على دفعات إلى ليبيا.

وقالت الأناضول إن روسيا اتفقت أوائل شهر مايو/ أيار الجاري مع عدد من قادة المسلحين في درعا جنوبي سوريا، على جمع مقاتلين وإرسالهم للقتال في ليبيا ضمن صفوف قوات حفتر.

وأضافت أن روسيا جمعت نحو 300 مسلح من القنيطرة جنوبي سوريا، وأرسلتهم للقتال في ليبيا بعد إخضاعهم لتدريب قصير في معسكر تابع لها في محافظة حمص، وسط سوريا، في منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

المصدر : الأناضول
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