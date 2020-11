احتفاء إسرائيلي.. طائرة إماراتية تحط في تل أبيب لأول مرة (فيديو)

بثت وسائل إعلام إسرائيلية المشاهد الأولى من هبوط طائرة شحن إماراتية في مطار بن غوريون بتل أبيب للمرة الأولى، حيث قيل إنها تحمل مساعدات للسلطة الفلسطينية لإسنادها بمواجهة كورونا.

واحتفت الأوساط الإعلامية الإسرائيلية بالحدث الاستثنائي وغير المسبوق، وقال حساب "إسرائيل في الخليج" التابعة للخارجية الإسرائيلية "نأمل أن تكون الرحلة فاتحة خير مبشرة بتدشين رحلات تحمل سياحًا إلى إسرائيل".

لأول مرة هبطت في إسرائيل طائرة شحن تابعة لشركة طيران الاتحاد الإماراتية في رحلة مباشرة من أبو ظبي وعلى متنها مساعدات إنسانية للتعاطي مع وباء كورونا للفلسطينيين من خلال الأمم المتحدة وبالتنسيق مع إسرائيل. نأمل أن تكون الرحلة فاتحة خير مبشرة بتدشين رحلات تحمل سياحا إلى إسرائيل https://t.co/OyTC3Juctq — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) May 19, 2020

وأقلعت الطائرة من أبو ظبي، وأكدت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية أن الطائرة تابعة لها، وأضافت أنه لم يكن على متن الرحلة أي ركاب، وهذه أول رحلة جوية معلومة لشركة مملوكة للإمارات إلى إسرائيل.

وفور وصولها إلى مطار "بن غوريون" شرقي تل أبيب، تم تفريغ الشحنة التي ستوزع على الجهاز الصحي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة بمساعدة الأمم المتحدة، على أن تعود الطائرة بعد ذلك إلى الإمارات.

לראשונה – מטוס מטען של חברת תעופה מאבו דאבי נחת בישראל. מדובר בסיוע הומניטרי להתמודדות עם מגפת הקורונה ששלחה ממשלת האמירויות לרשות הפלסטינית ולרצועת עזה, בתיאום עם ישראל@sharonidan pic.twitter.com/swdK6GSXy5 — כאן חדשות (@kann_news) May 19, 2020

وأظهرت لقطات مصورة عمالا في مطار "بن غوريون" ينزلون صناديق مكتوبا عليها أنها مساعدات إماراتية للفلسطينيين لمكافحة فيروس كورونا.

ونقل الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد في القناة 13 العبرية عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم بإنه لا توجد علاقات إسرائيلية إماراتية دبلوماسية أو رحلات مباشرة وبالتالي ستكون الطائرة التابعة للاتحاد للطيران باللون الأبيض ودون شعار الشركة.

1 BREAKING: For the first time ever an Etihad Airways cargo plane from the UAE will land tonight at Ben Gurion airport in Israel after a direct flight from Abu-Dhabi, Israeli officials tell me — Barak Ravid (@BarakRavid) May 19, 2020

وأضاف أن الطائرة تحمل مساعدات إنسانية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن جهود مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأكدت صحيفة "إسرائيل هيوم" الخبر عبر موقعها الإلكتروني ووصفت الحدث بالاستثنائي، وقبل وصول الطائرة قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه لن يوجد أي مسؤول رسمي على متن الطائرة الإماراتية.

⁦🇦🇪⁩⁦🇮🇱⁩

لأول مرة طائرة شحن إماراتية لشركة الخطوط "اتحاد" تحط الليلة في إسرائيل قادمة مباشرة من #ابو_ظبي

تحمل على ظهرها مساعدات إنسانية من دولة #الامارات للسلطة الفلسطينية وقطاع غزة لمواجهة فيروس #كورونا بواسطة برنامج الأغذية العالمي.

وزارة الخارجية نسقت هبوطها في إسرائيل. pic.twitter.com/CChn0avYYI — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) May 19, 2020

من ناحيتها، ذكرت وكالة رويترز أن الأمم المتحدة نسقت شحنة "إمدادات طبية عاجلة" تزن 14 طنا من الإمارات للمساعدة في كبح تفشي كورونا في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت أنه لم يتضح إن كانت تلك المساعدات قد نُقلت فعلا على متن رحلة الشحن التي أرسلتها شركة الاتحاد الإماراتية أمس الثلاثاء.

“Unloading the medical equipment to Palestinians from Etihad Airways's cargo plane at Ben Gurion Airport” https://t.co/YaN3mrv6Xw — Randa HABIB (@RandaHabib) May 19, 2020

ونقلت رويترز عن مسؤولي الصحة في قطاع غزة أنه لا علم لهم بأي شحنة مساعدات لغزة من أبو ظبي.

وكانت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية قد ذكرت قبل أيام أن الخطوط الجوية الإماراتية نقلت عددا من الإسرائيليين العالقين في المغرب إلى تل أبيب بطلب من الجانب الإسرائيلي.

מרגש באמת. הערב נחת בפעם הראשונה מטוס מטען של חברת התעופה איתיח׳אד בטיסה ישירה מאבו דאבי. מדובר בטיסת סיוע הומניטרי להתמודדות עם הקורונה ששלחה ממשלת האמירויות לרשות הפלסטינית ולרצועת עזה, באמצעות ארגון באו״ם WFP (world food program ) ובתיאום עם ישראל. pic.twitter.com/VblJ2VvP4y — Sharon Idan | שרון עידן (@sharonidan) May 19, 2020

היסטוריה: הלילה ינחת בנמל התעופה בן גוריון מטוס מטען (A6-AYP) בטיסה ישירה מאבו דאבי. ככל הנראה המטוס יגיע מולבן, עם ישראל חי 🇮🇱 🇦🇪 @ynetalerts @DanielSal_87 pic.twitter.com/XgL8i5H5tw — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) May 19, 2020

#BREAKING: For the first time, an @etihad cargo plane lands in Israel after a direct flight from Abu Dhabi with humanitarian aid to the Palestinians pic.twitter.com/WhQ5M7UdlX — Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 19, 2020