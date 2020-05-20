إطلاق خدمة "متاجر فيسبوك" لمساعدة المشروعات الصغيرة

أعلن مارك زوكربرغ مؤسس موقع فيسبوك ورئيسه التنفيذي، بمنشور له، عن إطلاق خدمة جديدة باسم "فيسبوك شوبس" أو متاجر فيسبوك.

ويشرح زوكربرغ الفكرة وراء الخدمة الجديدة في منشوره المطول قائلا إن الفكرة الأساسية هي أنه بإمكان أي شركة صغيرة إنشاء متجر لبيع الأشياء بشكل مباشر عبر تطبيقاتنا، وإذا قمت بزيارة متجر شخص ما، فستتمكن من رؤية قصة هذا العمل الصغير، ورؤية منتجاته المميزة، وشرائها عبر تطبيقاتنا.

ويرى زوكربرغ أن هذا مهم في الوقت الحالي بشكل خاص، في ظل مباشرة العديد من الشركات الصغيرة أعمالها عبر الإنترنت، بسبب التداعيات الاقتصادية لكوفيد 19. وبينما يُطلب من الناس البقاء في منازلهم، تواجه المتاجر (المادية) صعوبة في البقاء مفتوحة، ويفقد ملايين الأشخاص وظائفهم.

وتابع "لقد عملت شخصيًا مع فرقنا في (فيسبوك شوبس) كل يوم خلال الشهرين الماضيين، حتى نتمكن من تسريع إطلاقه للشركات الصغيرة التي يمكنها استخدام مثل هذه الأدوات من الآن".

ويشرح زوكربرغ كيفية إنشاء متاجر فيسبوك موضحا أنها مجانية وسهلة الإنشاء وسريعة، وقال إنه عندما تفتتح متجرك فسيظهر مبدئيا على حساباتك على فيسبوك وانستغرام وقريبًا سيظهر على تطبيقي مسنجر وواتساب أيضًا.

وأضاف أن شركة فيسبوك تعمل مع شركاء آخرين مثل شوبيفاي، وبيغ كوميرس، وتشانل أدفايزر وغيرهم لمساعدة الشركات الصغيرة على الاندماج في نظام قوي ومفتوح من الأدوات، والتي ستساعدها على إدارة تجربة عملائهم بشكل أفضل من أولها لآخرها.

وأوضح أنهم يقومون كذلك ببناء مجموعة من السمات داخل تطبيقاتهم المختلفة، مثل انستغرام وفيسبوك، لمساعدة الناس على استكشاف الأشياء التي يريدون شراءها من الشركات الصغيرة بشكل مباشر لدى فتحهم تلك التطبيقات.

أما في المستقبل القريب، فسوف تستخدم المتاجر تقنيتي الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز لإنشاء تجارب تسوق أفضل، كما ستقوم التطبيقات بتحديد المنتجات بشكل تلقائي ووضع علامات عليها في الخلاصات حتى يتمكن الأشخاص من النقر بسهولة للشراء، فور عثورهم على الأشياء التي يحبونها، بحسب زوكربرغ.

وأضاف ستتمكن الشركات الصغيرة أيضًا من تخصيص واجهات متاجرها لعرض المنتجات الأكثر صلة بالشخص أولاً، واستخدام الواقع المعزز للسماح للمتسوقين بتجربة أشياء مثل النظارات الشمسية أو أحمر الشفاه أو أدوات التجميل الأخرى لمعرفة كيف يمكن أن تبدو عليهم قبل اتمام الشراء، أو كيف يبدو الأثاث داخل العرفة.

وختم حديثه قائلا إن كل ذلك يبني شيئًا قويًا للغاية. فإذا كنت تدير شركة صغيرة، أو كنت تفكر في بدء شركة، حتى وإن كانت من داخل غرفة المعيشة الخاصة بك، فلديك الآن مجموعة كاملة من الأدوات المتاحة التي يمكن أن تساعدك في خدمة الناس، ويمكنك بناء حضورك على الإنترنت عبر تطبيقي فيسبوك وانستغرام، واستخدام تطبيقي مسينجر وواتساب للتواصل مع عملائك، كما تستطيع الوصول لعملاء جدد من خلال إعلاناتنا.

وأضاف: الآن يمكنك إعداد تجربة متجر كاملة عبر الإنترنت مع متاجر فيسبوك. كل هذه الأدوات متاحة الآن، حتى ولو لم يكن متجرك الفعلي متاحا. وقال إنه يأمل في تخفيف بعض ما يعانيه أصحاب الأعمال الصغيرة في الوقت الحالي.