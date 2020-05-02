مصر.. وفاة شادي حبش مخرج أغنية "بلحة" في سجن طرة

توفي الفنان شادي حبش، مخرج أغنية "بلحة" داخل سجن طرة، بعد أكثر من عامين على اعتقاله بسبب مشاركته في تلك الأغنية.

واعتقل شادي في مارس/آذار 2018 بعد قيامه بإخراج أغنية (بلحة) للمغني رامي عصام.

وقالت مصادر حقوقية إن وفاة شادي جاءت رغم استغاثات عديدة من زملائه المعتقلين داخل الزنزانة لإنقاذه، ولكنها لم تلق استجابة من قبل ضباط وإدارة السجن.

وفي أكتوبر/ تشرين الماضي أرسل شادي رسالة للأصدقائه يطلب الدعم قال فيها:

"السجن مابيموتش بس الوحدة بتموت، أنا محتاج دعمكم عشان ماموتش. في السنتين اللي فاتو أنا حاولت أقاوم كل اللي بيحصلي لوحدي عشان أخرج لكم نفس الشخص اللي تعرفوه بس مبقتش قادر خلاص.

مفهوم المقاومة في السجن: إنك بتقاوم نفسك و بتحافظ عليها وعلى إنسانيتك من الآثار السلبية من اللي بتشوفوا و بتعيشوا كل يوم و أبسطها إانك تتجنن أو تموت بالبطيء، لكونك مرمي في أوضه بقالك سنتين ومنسي و مش عارف هتخرج منها امتى؟ أو ازاي"؟ والنتيجة إني لسه في السجن وكل 45 يوما بنزل عند قاضي وبتكون نفس النتيجة: تجديد 45 يوما من غير حتى ما يبص لي أو يبص لورق القضية اللي كل اللي فيها مشيوا من ٦ شهور.

محتاج لدعمكم محتاج تفكروهم إني لسه محبوس وإنهم ناسيني وإني بموت ببطء كل يوم لمجرد إني لوحدي قدام كل ده إني عارف إن لي أصحاب كتير بيحبوني و خايفين يكتبوا عني أو فاكرين أني هخرج من غير دعمهم لي. أنا محتاج لكم و محتاج لدعمكم اكتر من أي وقت".

النص الكامل لرسالة الصديق #شادي_حبش من داخل المعتقل ارجوكم ريتويت لأن دى أقل حاجه نقدر بيها ننتصر لحقه فالحرية ننتصر لحقه في محاكمات عادلة بصراحه مافيش أي عذر لحد فينا أنه يتجاهل رساله معتقل بيواجه كل الظلم والقمع ده وهو مقيد الحرية رسالة من شادي:

"

يتبع pic.twitter.com/GTr1JVkjZE — Amr Amr (@Amr65361291) April 28, 2020

https://twitter.com/ZenzanaVoice/status/1256419936802611200?ref_src=twsrc%5Etfw

وتوفي العديد من المعتقلين في السجون المصرية منذ بداية العام بسبب الإهمال الطبي. كما وثقت منظمات حقوقية وفاة أكثر من 800 معتقل في السجون منذ الانقلاب العسكري في يوليو/ تموز 2013.

كما طالبت تسع منظمات حقوقية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر، والسماح بزيارة خبراء الأمم المتحدة، وفي مقدمتهم المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، معبرة عن قلقها البالغ من تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري.