مصر: تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى هجوما على عسكريين بسيناء

ذكرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الجمعة، أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم على مركبة –مدرعة- عسكرية مصرية، الخميس، بشمال سيناء شرقي البلاد.

وأسفر الهجوم عن مقتل 9 جنود وضابط، فضلًا عن إصابة 3 من أفراد الجيش، وقالت وكالة أعماق إن التنظيم استهدف مركبة مدرعة تابعة للجيش المصري في بئر العبد، بتفجير عبوة ناسفة، لكن الوكالة لم تقدم دليلا أو تفاصيل عن عدد المشاركين في الهجوم.

ونفذ الهجوم مسلحون بالقرب من كمين التمساح بمدينة بئر العبد في العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية إن 10 من أفراده سقطوا بين قتيل وجريح في انفجار استهدف مركبة مدرعة.

اسماء شهداء هجوم #بئر_العبد الارهابي

الشهيد ملازم أول / عبدالحميد أمام صبح

جندي/ أحمد عبدالله

جندي/ محمد عوض

مساعد/ شحاته مصطفي ابو اليزيد

جندي/ أحمد حامد محمد

جندي/ أحمد علي احمد

جندي/ محمد حسنين علي

جندي/ محمود عادل

جندي/ ابانوب عبدالتواب بوليس

جندي/ محمد عبد العزيز الجوهري pic.twitter.com/Fe44RbwAHa — 🇪🇬 نورالهدى المصرية🕊⚖🕊 (@NourMazn1) April 30, 2020

https://twitter.com/hqeZ6xj8ISfsV31/status/1256322062710263810?ref_src=twsrc%5Etfw

وأضاف المتحدث العسكري عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك "تؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره" ضد ما أسماها بـ"العناصر الإرهابية".

وغرّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلًا: "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن".

نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة.

1/2 — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) April 30, 2020

رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.

حفظ الله مصر وشعبها

تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر 2/2 — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) April 30, 2020

وأعلن الجيش المصري في وقت سابق، الجمعة، مقتل مسلحين اثنين إثر تبادل لإطلاق النار في محافظة شمال سيناء شمال.

وقال المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان: "بناءً على معلومات استخبارية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، نفذَّت القوات عملية نوعية".

#المتحدث_العسكرى : القوات المسلحة تواصل جهودها فى مكافحة العناصر الإرهابية وتتمكن من إستهداف عدد (2) فرد تكفيرى شديدى الخطورة عثر بحوزتهما على رشاش متعدد وجهاز لاسلكى وكمية من الذخائر . pic.twitter.com/S7KeZwOHiw — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) May 1, 2020

هذا وتشهد سيناء مصر مقتل وإصابة عدد من أفراد الشرطة والجيش، منذ عام 2013 وحتى اليوم.

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