لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم السبت 2 من مايو/أيار

حتى مساء السبت، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على 3 ملايين و430 ألفا، توفي منهم أكثر من 240 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على مليون و95 ألفا آخرين، حسب موقع "وورلد ميترز".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم السبت، 2 من مايو/آيار 2020:

لحظة بلحظة

وزارة الداخلية السعودية: قرار بعزل صحي للمدينة الصناعية الثانية بالدمام ومنع الدخول أو الخروج منها اعتبارا من الأحد.

وزارة الصحة السودانية: تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا و59 إصابة جديدة.

وزارة الصحة الفرنسية: تسجيل 166 وفاة جديدة بفيروس كورونا يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 24760.

وزارة الصحة اليمنية: تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا واحدة في تعز واثنتان في عدن.

جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 2171 وفاة و33437 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وزير الصحة التركي: تسجيل 78 وفاة و1983 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل وفاتين و160 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة العراقية: تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2219.

وزارة الصحة المصرية: تسجيل 9 وفيات و298 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

السلطات الإيطالية: تسجيل 474 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28710.

وزير الصحة الأردني: تسجيل وفاة تاسعة بفيروس كورونا لمريض سبعيني كان يعاني من أمراض مزمنة.

رويترز: محافظ تعز في اليمن يقرر إغلاق جميع منافذ المحافظة منعا لانتشار فيروس كورونا.

السلطات البريطانية: تسجيل 621 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 28131.

حاكم ولاية نيويورك: 299 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة وعدد الإصابات الجديدة انخفض إلى 831.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 7 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 176.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 25459.

تمديد حالة الطوارئ الصحية في فرنسا بسبب فيروس كورونا حتى 24 يوليو/ تموز المقبل.

وزارة الصحة الكويتية: 3 وفيات جديدة و242 إصابة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 4619.

وزارة الصحة السودانية: 5 وفيات و91 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 36 والإصابات إلى 533.

وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 776 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الإجمالي إلى 14872.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل حالة وفاة واحدة و118 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة اللبنانية: حالة وفاة و5 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 25 والإصابات إلى 733.

وزارة الصحة الإيرانية: 65 وفاة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 6156 و802 إصابة ترفع الإجمالي إلى 96448.

وزارة الصحة الإسبانية: 276 وفاة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 25.100.

وزارة الصحة البلجيكية: 82 وفاة و485 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7765 والإصابات إلى 49517.

وزارة الصحة الروسية: تسجيل 9632 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 124054.

وزارة الصحة الروسية: تسجيل 9623 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وزارة الصحة العمانية: 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 2483.

الصين: لا حالات وفاة بفيروس كورونا وإصابة واحدة خلال 24 ساعة مقارنة ب12 إصابة في اليوم السابق.

باكستان: تسجيل 26 وفاة بفيروس كورونا و291 إصابة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 411 والإصابات إلى 18092.

المكسيك تعلن 1515 إصابة جديدة بفيروس كورونا و113 وفاة ليصل الإجمالي إلى 20739 إصابة و1972 وفاة.

جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 1883 وفاة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

معهد روبرت كوخ الألماني: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا بألمانيا إلى 6575 والإصابات إلى 161703.