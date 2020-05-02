كاميرات مراقبة توثق مقتل مدنيين جراء قصف قوات حفتر (فيديو)

أظهرت كاميرات مراقبة، لحظات استهداف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، للمدنيين في العاصمة الليبية طرابلس، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم امرأتان.

ونشرت القوات الحكومية مشاهد الهجوم الذي قوات مليشيات حفتر، أمس الجمعة، في منطقة زناتة وسط طرابلس المكتظة بالسكان.

ويظهر في المشاهد سقوط 3 أشخاص بينما كانوا يمشون في الشارع إثر الانفجار، الذي أدى إلى تناثر الأشلاء في المنطقة، وتكسر أغصان الأشجار.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن قوات حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوربية، هجومًا متعثرًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة.

ورغم موافقته على هدنة إنسانية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، إلا أن حفتر واصل هجومه، ما اضطر الحكومة الليبية إلى إطلاق عملية عسكرية باسم عاصفة السلام.

ومنيت قوات حفتر، خلال الأيام الأخيرة، بهزائم عسكرية كبيرة على أيدي قوات الحكومة، ضمن هذه العملية، وأبرزها خسارة مدن الساحل الغربي لليبيا حتى الحدود التونسية.