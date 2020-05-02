عصير برسيم.. سياسي مصري يقترح علاجا لكورونا ويناشد السيسي (فيديو)

نشر محمود أبو الليل، النائب البرلماني المصري السابق، وأمين عام حزب "مصر 2000" بالأقصر، مقطع فيديو على صفحته بموقع فيسبوك، اقترح فيه علاجا لفيروس كورونا المستجد.

وقال أبو الليل في الفيديو، إن عصير نبات "البرسيم"، الذي يستخدم في إطعام المواشي، يقضي على فيروس كورونا.

وشرح أبو الليل فوائد عصير البرسيم على حد زعمه، والتي تتمثل في تنقية أجسام المواشي من السموم وطرد الفيروسات وتقوية المناعة ومنع تصلب الشرايين وتنقية الكلى والكبد من السموم.

واقترح أبو الليل جرعة استخدام عصير البرسيم، وهي عبارة عن تناوله مرتين يوميا لمدة 4 أيام، مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسؤولين في مصر، وكذلك مسؤولي منظمة الصحة العالمية، إلى اعتماد تلك الوصفة، وتجربة تلك الجرعة على 10 حالات، مؤكدا أن الأوضاع في مصر والعالم ستعود إلى ما كانت عليه قبل انتشار الفيروس بفضل هذا العصير.

وانتشرت في وسائل الإعلام المصرية وصفات عديدة اقترحها أطباء وإعلاميون لعلاج فيروس كورونا، رغم عدم التوصل إلى علاج مؤكد حتى الآن.

وفي لقاء تلفزيوني على قناة "التحرير تن" (فضائية خاصة) قال عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال بكلية الطب في جامعة عين شمس، مجدي بدران إن "الفول" علاج فعال لفيروس كورونا.

الحين احنا ضعنا بصراحة وما عرفنا ما هو العلاج الأفضل لكورونا :

امس قالوا: الشلولو

واليوم يقولون الفول فأين العلاج والحل

🤔🤔🤔🤔 pic.twitter.com/fAkAVlBWXk — almulla (@almullaahussain) April 4, 2020

جاء ذلك بعد اقتراح طبيب آخر تناول وجبة "الشلولو" لعلاج الفيروس ذاته، إذ قال رئيس قسم التثقيف الغذائي في "المعهد القومي للتغذية"، مجدي نزيه، في لقاء تلفزيوني إن الشلولو فعال جدًا في علاج فيروس كورونا.

والشلولو يتكون من الملوخية والثوم والليمون والفلفل الأحمر، وفسّر الطبيب آلية علاج الشلولو لفيروس كورونا بأن لزوجة الملوخية وقدرتها المخاطية تبطّن جدار المعدة، ما يحمي المعدة من مهاجمة الفيروس.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد من الفيروسات التاجية، والتي تهاجم الجهاز التنفسي، ولا علاقة له بالمعدة.

كما اقترحت مذيعة أخرى تناول الشاي بكثرة، زاعمة أنه يقضي على الفيروس.

وتعامل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تلك الوصفات بسخرية واسعة النطاق.