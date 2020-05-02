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سياسة

سلمان العودة في رمضان: كيف نتدبر آيات القرآن الكريم؟ (فيديو)

2/5/2020

تواصل "الجزيرة مباشر" نشر حلقات "العودة في رمضان"، للشيخ سلمان العودة، المعتقل في السجون السعودية.

وفي حلقة اليوم يواصل العودة تأملاته في تفسير سورة محمد بداية من قوله تعالى: وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ. طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا".

وتذاع حلقات الشيخ العودة على الجزيرة مباشر في توقيتين مختلفين الأول في تمام الساعة 3:30 فجرا بتوقيت مكة المكرمة وهي حلقات بعنوان "مع الله" يتحدث فيها العودة عن تأملاته حول أسماء الله الحسن

أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات فهو في تمام الساعة 5:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة وخلال هذه الحلقات التي تحمل عنوان "إشراقات قرآنية" يطوف الشيخ العودة بين آيات القرآن الكريم شارحا ومفسرا معانيها.

والشيخ سلمان بن فهد العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 بجانب عدد آخر من الدعاة والشخصيات العامة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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