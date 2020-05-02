سلمان العودة في رمضان: صفات الجنة التي أعدها الله للمتقين (فيديو)

تواصل "الجزيرة مباشر" نشر حلقات "العودة في رمضان" للشيخ سلمان العودة، المعتقل في السجون السعودية.

وفي حلقة اليوم يواصل العودة تأملاته في تفسير سورة محمد بداية من قوله تعالى: "مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاء حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُم".

وتذاع حلقات الشيخ العودة على الجزيرة مباشر في توقيتين مختلفين الأول في تمام الساعة 3:30 فجرا بتوقيت مكة المكرمة وهي حلقات بعنوان "مع الله" يتحدث فيها العودة عن تأملاته حول أسماء الله الحسنى.

أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات فهو في تمام الساعة 5:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة وخلال هذه الحلقات التي تحمل عنوان " إشراقات قرآنية" يطوف الشيخ العودة بين آيات القرآن الكريم شارحا ومفسرا معانيها.

والشيخ سلمان بن فهد العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 بجانب عدد آخر من العلماء والدعاة والشخصيات العامة.