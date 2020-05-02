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سياسة

تركيا توزع 250 مليون كمامة على مواطنيها مجانا لمواجهة كورونا

عناصر من حرس الشرف التركي في أنقرة
عناصر من حرس الشرف التركي في أنقرة
2/5/2020

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، إن بلاده أنتجت قرابة 250 مليون كمامة ووزعتها على مواطنيها وكوادرها الطبية منذ ظهور وباء كورونا على أراضيها في مارس/ آذار الماضي.

وأوضح الوزير التركي، في مقابلة تلفزيونية مع قناة محلية، بشأن جهود الحكومة في التصدي للوباء وتداعياته، أن تركيا تصدرت مشهد الدول المكافحة لفيروس كورونا، وساعدت الدول الأخرى في مواجهته.
وأكد أن 120 دولة طلبت مساعدة تركيا لمواجهة الوباء، وأن بلاده أرسلت مسلتزمات طبية إلى 55 بلدا حتى اليوم.
وعن جهاز التنفس الوطني الذي طورته بلاده، أشاد ورانك بجودته العالية، وقال إن جهاز التنفس المحلي، ناجح مقارنة بنظرائه في العالم، وأوضح أن تركيا استطاعت تطوير جهاز تنفس وطني في غضون 14 يوما فقط.

شحنة مساعدات طبية تركية إلى كازاخستان-23 أبريل
أجهزة التنفس

وسلمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا، أول 100 جهاز من هذه الأجهزة، لمدينة باشاك شهير الطبية، التي افتتحها الرئيس رجب طيب أردوغان في 20 أبريل/نيسان الماضي.
وفي 10 مارس/ آذار الماضي، أعلنت تركيا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا.
ووفق وزارة الصحة التركية، الجمعة، وصل إجمالي المصابين بالفيروس إلى 122 ألفا و392، توفي منهم 3 آلاف و258، وتعافى53  ألفا و 808 مصابين.

المصدر : الأناضول
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