تراشق على تويتر بين طالبان وأمريكا وسط تصاعد العنف في أفغانستان

دخل ممثلان للقوات الأمريكية في أفغانستان وحركة طالبان في خلاف علني نادر على " تويتر" السبت، بشأن عملية السلام الأفغانية المتوقفة.

وبعد محادثات مطولة خلف أبواب مغلقة، وقعت طالبان والولايات المتحدة اتفاقا في فبراير/ شباط بالعاصمة القطرية الدوحة للحد من العنف والتحرك نحو محادثات مع الحكومة الأفغانية لكن هجمات الجماعة زادت منذ ذلك الحين.

ولجأ سوني ليجيت المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان إلى تويتر لمخاطبة نظيره في حركة طالبان اليوم السبت قائلا إن القوات الأمريكية ترغب في تقدم عملية السلام إلى الأمام لكنها سترد إذا واصلت الجماعة المسلحة الهجمات.

@Zabehulah_M33 You asked for clarity on Gen Miller’s calls for the Taliban to reduce violence. Let's clarify: The people of #Afghanistan want #peace. The world has asked the #Taliban to cease violence and focus on #COVID19. Now is the time to stop the violence. @suhailshaheen1 pic.twitter.com/9EUrUh67Bt

— USFOR-A Spokesman Col Sonny Leggett (@USFOR_A) May 2, 2020