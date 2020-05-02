بولسونارو يشعل غضبا بعد استخفافه بوفاة 5 آلاف برازيلي: ماذا قال؟

تسببت عبارة من كلمتين تلفظ بها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في إشعال عاصفة من الجدل عندما وجه له صحفي سؤالا عن وفاة أكثر من خمسة آلاف برازيلي بفيروس كورونا وكان رده "وإن يكن؟".

ولا يزال التعليق المرتجل للزعيم اليميني المتطرف يثير الغضب إذ دخل حكام وسياسيون ومختصون في قطاع الصحة وشخصيات إعلامية على خط الجدل للتعبير عن سخطهم إزاء عدم تعاطفه.

وبولسونارو ليس غريبا على الجدل. لكن تصريحاته الأخيرة أثارت الغضب على نحو خاص لأن البرازيل تواجه على ما يبدو جائحة لا يمكن السيطرة عليها، ولا تزال على بعد أسابيع عدة عن ذروة الوباء، بينما تهدد حصيلة الوفيات بتخطي أسوأ التوقعات.

ويبلغ عدد الإصابات المؤكدة المعلنة رسميا أكثر من 91 ألفا حتى الآن، لكن العلماء يحذرون من أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بـ15 أو 20 مرة.

ومع حصيلة وفيات تخطت 6 آلاف و300، فإن الدولة العملاقة في أمريكا الجنوبية تواجه سيناريو قاتما مثل إيطاليا أو الولايات المتحدة.

وقال بولسونارو، الثلاثاء الماضي، ردا على سؤال بشأن تخطي حصيلة الوفيات عتبة 5 آلاف وتجاوزت حصيلة الصين "وإن يكن؟ آسف. ماذا تريدني أن أفعل". بل مزح قائلا إنه رغم أن اسمه الثلاثي يتضمن اسم ميساياس، أو المسيح، فإنه "لا يصنع المعجزات".

واعتبر حاكم ولاية ريو دي جانيرو ويلسون ويتزل تعليقات الرئيس "غير مقبولة إطلاقا".

وبينما يقف قطاع الصحة العامة في ولايته على حافة الانهيار، ندد ويتزل بالرئيس لأنه "سخر من الوفيات" بدلا من أن "يكون قائدا في مثل هذا الوقت".

وكتب على تويتر الأربعاء "قم بعملك" وذلك في اليوم الذي كان فيه الرئيس المدافع عن حمل السلاح، يتدرب في ميدان إطلاق نار بعيدا عن متاعب 210 ملايين برازيلي.

فقاعة برازيليا

بدوره رد جواو دوريا، حاكم ولاية ساو باولو التي تقف أيضا في خط الدفاع الأول في مكافحة الجائحة التي أودت بأكثر 2500 شخص في الولاية، بغضب على بولسونارو في العاصمة برازيليا.

وقال "اخرج مع فقاعتك في برازيليا" وحض بولسونارو على تفقد المستشفيات "في هذا البلد الذي يبكي موتاه ومصابيه".

ودعا رئيس نقابة الأطباء في ساو باولو إيدير غاتي في تصريحات تلفزيونية إلى "موقف أكثر جدية من رئيس الجمهورية".

وقال مدير معهد العلوم السياسية في جامعة برازيليا لوسيو رينو إن بولسونارو "يظهر قليلا جدا من الحساسية تجاه المآسي التي تمر بها عائلات الذين طالهم الوباء مباشرة".

وأضاف "يعتمد أسلوب القبضة الحديد، أي إظهار القسوة بدلا من التضامن أو التعاطف".

وهذا الأسلوب يستدعي حتما مقارنة بمن يعتبره بولسونارو قدوة له، أي الرئيس دونالد ترمب.

وقال رينو هذا النوع من الرد "صادم لجزء كبير من الشعب" و"يعزز لدى شريحة واسعة من النخب والشعب البرازيلي فكرة أنه غير أهل للحكم".

وكتبت ميريام ليتاو مقالة افتتاحية في صحيفة أوبلوغو الخميس قالت فيها إن بولسونارو، وبقوله "وإن يكن؟" قد "تخلى عن الرئاسة".

وأضافت "أي شخص يظهر ازدراءا لشعبه لا يمكن أن يبقى رئيسا".

دفن جماعي للأشخاص الذين توفوا بفيروس كورونا في مقبرة باركيه تاروما في ماناوس، البرازيل (رويترز)

التاريخ سيحكم عليه

وفي تكتيك اعتمده منذ أن أصبح رئيسا، سارع بولسوناور إلى اتخاذ موقف هجومي في مواجهة انتقادات الحكام ورؤساء البلديات الذين منحتهم المحكمة العليا سلطة اتخاذ القرار في معركة مكافحة الجائحة.

وقال الرئيس "اسألوا جواو دوريا أو (برونو) كوفاس (رئيس بلدية ساو باولو) عن سبب استمرار الوفيات حتى بعد اتخاذهم تلك الإجراءات المقيدة".

وتابع "يتعين أن تكون الأجوبة لديهم، لا يمكن تحميلي أنا المسؤولية".

ومع ذلك فإن الصحافة الجمعة وجهت اللوم في ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بالفيروس إلى بولسونارو الذي شجع الناس على الخروج لمزاولة العمل ومنع انهيار الاقتصاد، والذي نزل أكثر مؤيديه حماسة إلى الشارع للاحتجاج على أوامر الحجر.