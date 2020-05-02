بعد إسلامه: مصارع نمساوي يتلو سورة الفاتحة (فيديو)

ظهر المصارع النمساوي ويلهلم أوت في فيديو نشره عبر حسابه في إنستغرام وهو يتلو سورة الفاتحة.

وعلق أوت على الفيديو بالقول "أحب هذه السورة، أحب رمضان".

هذا وكان بطل أوربا السابق في رياضة الفنون القتالية قد أشهر الشهر الماضي إسلامه، عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر أوت الذي اختار له اسم "خالد" في فيديو عبر منصة إنستغرام وهو يردد الشهادتين وعلق قائلا "أزمة كورونا منحتني الراحة اللازمة، لأجد نفسي من جديد. الإسلام يشغل بالي منذ عدة سنوات. ولكن كانت هناك أوقات، لم أتمكن فيها من فعل أي شيء، وسمحت لنفسي بالتأثر سياسياً".

وأضاف "ولكن عندما مررت بأوقات عصيبة، منحتني الفطرة الإسلامية القوة اللازمة. إيماني الآن قوي بما فيه الكفاية، حتى أتمكن من التعرف على الإله الوحيد والحقيقي، والنطق بالشهادة، حتى أتمكن من القول بفخر، نعم أنا مسلم".

وقال المصارع الشهير إنه بحث وتحرى عن الدين الإسلامي لسنوات عديدة لكن لم يكن لديه الوقت الكافي للتفكير، بينما أتاحت له فترة العزل الصحي الفرصة والوقت للتدقيق والاطلاع وفهم الدين الإسلامي بشكل كبير، حتى قرر اعتناق الإسلام.

وأشار إلى أن الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم الآن بسبب فيروس كورونا، جعلته ينظر إلى الحياة بشكل مختلف، دفعه لتأمل الإسلام بقدر كافٍ والتمحيص فيه بشكل أدق حتى وصل إلى الاقتناع وأعلن قراره ونفذه.