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سياسة

بسبب أغنية: مصريون يحملون النظام وفاة الفنان شادي حبش في محبسه

المخرج المصري شادي حبش وقد وافته المنية في سجن طرة بعد 777 يومًا من اعتقاله
المخرج المصري شادي حبش وقد وافته المنية في سجن طرة بعد 777 يومًا من اعتقاله
2/5/2020

دشن مغردون مصريون وسم "#شادي_حبش" عقب وفاة مخرج أغنية بلحة في سجن تحقيق طرة، جنوبي القاهرة.

وتوفي حبش داخل سجن طرة، بعد أكثر من عامين على اعتقاله بسبب بإخراج الأغنية لزميلة رامي عصام، واعتقل شادي في مارس/آذار 2018.

أغنية "بلحة" للفنان رامي عصام وإخراج شادي حبش

وقالت مصادر حقوقية إن وفاة شادي جاءت رغم استغاثات عدة من زملائه المعتقلين داخل الزنزانة لإنقاذه، ولكنها لم تلق استجابة من قبل ضباط السجن وإدارته.

وعبر المغردون من خلال الوسم عن حزنهم لوفاة الشاب العشريني بسبب أغنية، وحمّل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي النظام المصري مسؤولية وفاة شادي، بعدما تدهورت حالته الصحية وتعرّض "لإهمال طبي متعمّد".

واعتبر بعض المغردين أن حرية التعبير في مصر أصبحت جريمة، ومصير ممارسها الموت.

https://twitter.com/iamdo14282/status/1256567294991441921?ref_src=twsrc%5Etfw

وسخر آخرون من أن سبب الوفاة قد يبرر بخدمات سجون "خمس نجوم"، التي سبق لنظام السيسي أن روّج لها.

وغردت الصحفية آنيا قائلة" أحاول إقناع نفسي أن الفنان المصري شادي حبش توفي بسبب تخمة أصابته من كثرة المشاوي والفواكه التي تناولها يوميا في سجن طرة، مثلما روّجت وسائل الإعلام المصرية سابقا عن الخدمات 5 نجوم المقدّمة فيه".

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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