أول ظهور إعلامي لزعيم كوريا الشمالية بعد تكهنات عن حالته الصحية (فيديو)

نشرت وسائل الإعلام الرسميّة في كوريا الشمالية السبت صورا لأحدث ظهور للزعيم كيم جونغ أون، بعد ثلاثة أسابيع من التكهّنات التي سرت بشأن وضعه الصحّي.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن زعيم البلاد كيم جونغ أون حضر مراسم الانتهاء من بناء مصنع للأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونغ يانغ، في أول تقرير عن نشاط علني منذ 11 أبريل.

وأفادت اليوم السبت، بأنّ الزعيم البالغ من العمر 35 عاماً افتتح مصنعا للأسمدة في سون تشون، قرب العاصمة بيونغ يانغ، برفقة كبار الشخصيّات وشقيقته كيم يو جونغ التي تُعدّ واحدةً من أقرب مستشاريه.

وأشارت إلى أنّ كيم "حضر الاحتفال" الجمعة وسط هتاف المشاركين وتصفيقهم، لافتة إلى أنّه تفقّد المصنع أيضاً حيث تمّ "إطلاعه على عمليّة الإنتاج" فيه.

وذكرت أن كيم قص شريط الافتتاح خلال المراسم وأن أولئك الذين حضروا "انفجروا في هتافات مدوية" ترحيبا بالزعيم الأعلى "الذي يقود المسيرة العامة لجميع أفراد الشعب من أجل تحقيق الازدهار العظيم".

وأضافت الوكالة أن كيم عبر عن ارتياحه لنظام إنتاج مصنع الأسمدة، قائلا إن المصنع قدم مساهمة كبيرة في تقدم الصناعة الكيميائية في البلاد وإنتاج الغذاء.

ولم يتسن التأكد بشكل مستقل من صحة الصور.

كيم جونغ أون حضر مراسم بناء مصنع للأسمدة-1 مايو

غياب الزعيم

وثارت تكهنات بشأن صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسّس النظام الكوري الشمالي كيم إيل سونغ في 15 أبريل/نيسان، وهي أبرز مناسبة سياسيّة في البلاد.

ولم يظهر كيم علناً منذ أن ترأّس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمّال في 11 أبريل/نيسان، وفي اليوم التالي أفادت وسائل الإعلام الرسميّة بأنّه تفقّد طائرات مقاتلة في وحدة للدفاع الجوّي.

كان المستشار الخاصّ للأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي، أكد قبل أيّام أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون "حيّ وبصحّة جيّدة" مقلّلاً من خطورة الشائعات بشأن وضعه الصحّي.