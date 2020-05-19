البث الحي
سياسة

420 ألف حالة حمل "غير مقصودة" في إندونيسيا بسبب كورونا

ممرضة في إندونيسيا تحمل طفلا حديث الولادة وتضع واقيا على وجهها
ممرضة في إندونيسيا تحمل طفلا حديث الولادة وتضع واقيا على وجهها
19/5/2020

قالت إندونيسيا، الثلاثاء، إنها تواجه طفرة في عدد المواليد جراء أكثر من 420 ألف حالة حمل غير مخطط لها بسبب تدابير الإغلاق المفروضة في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوكالة الوطنية لتنظيم الأسرة في إندونيسيا إن طفرة المواليد تأتي بسبب تدابير الإغلاق التي تمنع الوصول إلى وسائل منع الحمل.

وقدرت الوكالة أنه في أوائل العام المقبل، يمكن أن تشهد إندونيسيا وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ولادة 420 ألف طفل أكثر مما كان متوقعا.

وقالت الحكومة إن هذه القفزة المتوقعة في عدد المواليد قد تؤدي إلى تفاقم مشكلة تقزم الأطفال وزيادة حالات وفيات الأمهات والرضع.

ولمواجهة ذلك، أعلنت الوكالة أنها سترسل موظفين إلى المنازل لتسليم وسائل منع الحمل للأشخاص الذين يريدونها.

وأوضحت أن حوالي 95% من مستخدمي وسائل منع الحمل في إندونيسيا هم من النساء بينما يستخدم عدد قليل من الرجال الواقي الذكري.

المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)