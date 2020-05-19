420 ألف حالة حمل "غير مقصودة" في إندونيسيا بسبب كورونا

قالت إندونيسيا، الثلاثاء، إنها تواجه طفرة في عدد المواليد جراء أكثر من 420 ألف حالة حمل غير مخطط لها بسبب تدابير الإغلاق المفروضة في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوكالة الوطنية لتنظيم الأسرة في إندونيسيا إن طفرة المواليد تأتي بسبب تدابير الإغلاق التي تمنع الوصول إلى وسائل منع الحمل.

وقدرت الوكالة أنه في أوائل العام المقبل، يمكن أن تشهد إندونيسيا وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ولادة 420 ألف طفل أكثر مما كان متوقعا.

وقالت الحكومة إن هذه القفزة المتوقعة في عدد المواليد قد تؤدي إلى تفاقم مشكلة تقزم الأطفال وزيادة حالات وفيات الأمهات والرضع.

ولمواجهة ذلك، أعلنت الوكالة أنها سترسل موظفين إلى المنازل لتسليم وسائل منع الحمل للأشخاص الذين يريدونها.

وأوضحت أن حوالي 95% من مستخدمي وسائل منع الحمل في إندونيسيا هم من النساء بينما يستخدم عدد قليل من الرجال الواقي الذكري.