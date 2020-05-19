وزير داخلية ليبيا: حفتر أصبح الآن صفرا على الشمال

أكد وزير الداخلية الليبي، فتحي باشاغا، مساء الإثنين، أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر أصبح الآن صفرا على الشمال.

وفي تغريدة عبر حسابه الموثق بـتويتر، قال باشاغا: أصبح حفتر الآن صفرا على الشمال، وباتت فرصة نجاحه معدومة.

وأضاف: من الحكمة أن يعيد داعموه تفكيرهم في محاولتهم تقويض حلم الليبيين في الديمقراطية، ذاكرا دولا من بينها الإمارات وروسيا.

أصبح حفتر الآن صفرا على الشمال، وباتت فرصة نجاحه معدومة! من الحكمة أن يعيد داعموه – الإمارات، روسيا ، مصر ، الأردن – تفكيرهم في محاولتهم تقويض حلم الليبيين في الديمقراطية. — وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) May 18, 2020

تدمير عربتين ومنظومة روسية

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن سلاح الجو الليبي دمر عربتين عسكريتين قوات حفتر الفارة من قاعدة الوطية إلى معسكر تيجي جنوب غربي طرابلس.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تدمير منظومة كراسوخا الروسية للحرب الإلكترونية من قبل قوات حكومة الوفاق، دون ذكر مكان استهدافها.

إحاطة لمجلس الأمن

والإثنين، كشف مندوب ليبيا بالأمم المتحدة، طاهر السني، عبر تويتر، أن بلاده ستقدم إحاطة لمجلس الأمن، الثلاثاء، للنظر في جرائم حفتر، وما وجد من أسلحة لديه يتم تقديمها من دول (لم يسمها) لقتل الليبيين.

نبارك انتصارات جيشنا الوطني الليبي وتحية للأبطال،ما تحرير قاعدة الوطية ومدن الساحل الغربي الا بداية النهاية للمعتدي واتباعه. سنقدم إحاطة لمجلس الأمن غداً ونتابع بعناية مواقف الدول الأعضاء تجاه سلسلة الانتهاكات وجرائم الحرب، وما وُجد من أسلحة تثبت تورط دول بعينها في قتل الليبيين pic.twitter.com/gAItZ8LsjX — Taher EL-Sonni طاهر السني (@TaherSonni) May 18, 2020

كما أكد المتحدث باسم الخارجية الليبية، محمد القبلاوي، في تصريحات صحفية، الإثنين، أن ما تم العثور عليه من أسلحة بقاعدة الوطية، سنتوجه به إلى مجلس الأمن كأدلة على انتهاك عدة دول قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، لا سيما منظومة (بانتسير الروسية) التي دعمت بها أبو ظبي حفتر.

استعادة الوطية

وصباح الإثنين، أعلنت قوات الحكومة الليبية مصادرة منظومة دفاع جوي روسية صالحة للاستخدام في قاعدة الوطية الجوية، بعد فرض سيطرتها عليها.

كما أعلنت أيضا العثور على منظومتي دفاع روسيتين معطلتين نتيجة قصفهما قبل يومين من سلاح الجو الليبي، علاوة على مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر داخل القاعدة التي كانت غرفة عمليات لقوات حفتر بالمنطقة الغربية.

ويعد استعادة السيطرة على قاعدة الوطية انتصارا استراتيجيا هاما للجيش الليبي بالمنطقة الغربية، كما يمثل ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لقوات حفتر، بالمنطقة نفسها، بعد سقوط مدينة غريان في يونيو/ حزيران الماضي.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن قوات حفتر هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكانية ومواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين.