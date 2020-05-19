"هانموت وكورونا هايعيش".. موجة حارة تثير السخرية في مصر

أثارت موجة طقس حار بمصر، الثلاثاء، سخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد بالبلاد.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر، في بيان، تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة حتى الخميس.

وتوقعت أن تتراوح درجات الحرارة، اعتبارا من الثلاثاء وحتى الخميس، بين 42 و46 درجة مئوية، مناشدة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

وأثار الطقس السيئ موجة سخرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بمصر، خصوصا بعد تأكيد منظمة الصحة العالمية عدم انحسار الوباء مع ارتفاع درجات الحرارة.

وسجلت مصر، الثلاثاء، 720حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و14حالة وفاة. وهذا هو ثاني يوم على التوالي تسجل فيه مصر أعلى معدل يومي لإصابات كورونا، إذ كانت قد سجلت أمس 535 إصابة جديدة.

وقال الفنان المصري محمد هنيدي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "أتمنى من الناس اللي (التي) بتحب الحر يكونوا سعداء دلوقتي (الآن).. احنا بنتبخر (بخار الماء)".

اتمنى من الناس اللي بتحب الحر يكونوا سعيدين دلوقتي .. احنا بنتبخر — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 18, 2020

وسخر حساب باسم عمرو سعيد، بموقع التواصل نفسه، من عدم تأثر كورونا بارتفاع درجات الحرارة، قائلًا: "أنا هاموت من الحر والفيروس بيتكيف من الحر وبيزود نشاطه وأعداده في مصر (أنا سأموت من شدة حرارة الطقس، والفيروس يتأقلم ويزيد من نشاطه وإصاباته بمصر".

– منظمة الصحة العالمية :-

مصر الأولي إفريقيا في وفيات كورونا

و الثانية في عدد إصابات كورونا

= وزارة الصحة المصرية :-

الحر مش بيقتل الفيروس أهو

مش شغاااال … مش شغاااال يا مولانا 😂 pic.twitter.com/QbbFqixDcq — Amir Masr (@AmirMasr3) May 19, 2020

وقال حساب باسم "إسلام" على "تويتر": "الحر عندنا في مصر أصعب من 100 كورونا"، فيما قال حساب باسم أمنية حسني، على فيسبوك: "حر وصيام وكورونا.. احذروني فأنا كالقنبلة الموقوتة".

بينما قال حساب باسم فادي يوسف، على "فيسبوك": "الحر الشديد حتى يوليو (تموز) ستفوق ضحاياه كورونا.. شكرا 2020".

بعيد عن أن ارقامهم مضحكة و مش مظبوطة و مفيش تحاليل بس شوف بقى آحر اسبوعين في مصر تطلع أرقام زي الفترة دي. فين بتوع موت الفيروس في الحر؟ pic.twitter.com/blptHIZPzC — هيما (@AhmedISaed) May 19, 2020

فيما تساءل حساب باسم رجاء عوف، بموقع التواصل ذاته: "حد يقولي هو احنا (نحن) اللي هانموت ولا الفيروس في الحر (ليقل لي أحدكم إن كنا نحن من سيموت أم الفيروس)؟!".

وتعد الموجة الحارة الأعلى التي تشهدها مصر قبل حلول فصل الصيف (21 يونيو/ حزيران -21 سبتمبر/ أيلول).

درجة الحرارة في مصر بين 40 -43 الناس مش طايقة الحر وقرف و و و الخ … افتكر بقى اصحابك المعتقلين اللي بيتشووا في الزنازين من الجو دا وادعيلهم بالتخفيف وفك الكرب واحمد ربنا على النعم اللي معاك #مليون_دعوة — Samhy Mostafa (@SamhyMostafa) May 19, 2020

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد ذكرت في نشرة سابقة لتصحيح المفاهيم المغلوطة، على الإنترنت، فيروس كورونا لا يتأثر بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت أن "التعرض للشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية لا يقي من الإصابة بالوباء.

ايه يا جماعه الحر ده حسبي الله ونعم الوكيل في الأبحاث. — سَلميٰ 🧚🏻‍♂️✨ (@semsema216) May 19, 2020

#الحر ياريتني كنت كيس بسلة كان زماني محطوط في الفريزر … — عبدالرحمن💭 (@dheemx) May 19, 2020

يا رب هون الحر دا علي كل عسكري شادد خدمة في كل ركن في مصر. 🙌 pic.twitter.com/hAcSs0kysJ — ahmed (@a_el3qab) May 19, 2020