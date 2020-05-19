مصر تفرض الكمامة وعقوبة كبيرة على المخالفين مع ارتفاع إصابات كورونا

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، قرارا يلزم العاملين والمترددين على الأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك باستخدام الكمامة مع فرض غرامة تصل إلى 4000 جنيه على المخالفين.

ويبدأ سريان القرار الذي يجيء في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا من 30 مايو/أيار ويستمر لمدة 15 يوما.

وجاء في بيان للحكومة أن قرار رئيس الوزراء يلزم "العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء الوجود بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية"، ويُعاقب المخالف "بغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه" (254 دولارا).

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري قد قال، الأحد، إن الحكومة تعمل على إنتاج كمامات من القماش بسعر خمسة جنيهات للقطعة الواحدة وتصلح للاستخدام لمدة شهر كامل.

ويقضي قرار رئيس الوزراء بأن يستمر إغلاق "المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه".

كما يستمر خلال فترة سريان القرار إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، مع سريان حظر التجوال من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا.

ونص القرار على تمديد تعليق رحلات الطيران الدولية للركاب حتى إشعار آخر.

أكبر حصيلة يومية

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 720حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و14حالة وفاة.

وهذا هو ثاني يوم على التوالي تسجل فيه مصر أعلى معدل يومي لإصابات كورونا، إذ كانت قد سجلت أمس 535 إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى، الثلاثاء، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 659 حالة وفاة.

وأضافت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ 3742 متعافيًا.