لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الثلاثاء 19 مايو/أيار)

حتى مساء الثلاثاء، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على 4 ملايين و930 ألفا، توفي منهم أكثر من 321 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على مليون و930 ألفا آخرين، بحسب موقع "وورلد ميترز".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الثلاثاء، 19 من مايو/آيار 2020:

لحظة بلحظة

اللجنة العليا لمكافحة كورونا في اليمن تعلن تسجيل 37 إصابة جديدة بالفيروس منها 19 في عدن.

الصحة المصرية تعلن تسجيل 720 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى معدل يومي للإصابات منذ انتشار الفيروس في مصر.

تسجيل 28 حالة وفاة بفيروس كورونا في تركيا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وتعافى 1318 مصابا وتسجيل 1022 إصابة بتراجع 136 حالة عن اليوم السابق.

وزير الصحة التركي: هناك تراجع في إصابات فيروس كورونا وعدد مرضى العناية المركزة.

تسجيل 162 وفاة بفيروس كورونا في إيطاليا بارتفاع 63 حالة عن اليوم السابق ليبلغ إجمالي الوفيات 32169.

تسجيل 813 إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا بارتفاع 362 حالة عن اليوم السابق ليصل إجمالي الإصابات إلى 226699.

كندا تعلن تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة بانخفاض 643 حالة عن اليوم السابق.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 329.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 2509 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 59854.

الممثلة الأممية الخاصة لليبيا بالإنابة: مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية نتيجة للقتال وتأثيرات فيروس كورونا.

الممثلة الأممية الخاصة لليبيا بالإنابة: فيروس كورونا يزيد من المشاكل الأمنية الموجودة في طرابلس.

توافق بين الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية على إجراء تقييم مستقل لاستجابة المنظمة لوباء كورونا.

مفتي الديار التونسية يفتي بجواز صلاة العيد في المنزل بسبب فيروس كورونا.

موقع جونز هوبكنز: تسجيل 22215 إصابة جديدة بفيروس كورونا و805 وفيات في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 121.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16764.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 954.

زارة الصحة القطرية: تسجيل 1637 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 35606.

وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 21 مصابا.

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن تعافي 9 من المصابين بفيروس كورونا مما يرفع حالات الشفاء إلى 464 ما يمثل 81% من مجمل الإصابات.

مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس يقرر رفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بعد عيد الفطر.

وزارة الصحة الإماراتية: 873 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 25063.

وزارة الصحة الإماراتية: 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 227.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6972.

وزارة الصحة الإيرانية: 62 وفاة و2111 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 124603.

وزارة التربية العراقية تقرر إنهاء العام الدراسي للمراحل الابتدائية والثانوية بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 292 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5671.

إسبانيا ترفع حظر السفر جواً وبحراً من إيطاليا والذي فرضته بسبب فيروس كورونا.

المركز الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 9263 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 299941.

المركز الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 115 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2837.

الخارجية الصينية: واشنطن تحاول تضليل الرأي العام والتهرب من مسؤولياتها الدولية تجاه منظمة الصحة العالمية.

الخارجية الصينية: رسالة ترمب لمنظمة الصحة محاولة لصرف الأنظار عن عدم كفاءته في التعامل مع كورونا.

وزارة الصحة الأفغانية: 5 وفيات و581 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 7653.

وزارة الصحة الباكستانية: تسجيل 33 وفاة و1855 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 43917.

ترمب يمهل منظمة الصحة العالمية 30 يوما لاتخاذ إجراءات ملموسة ويهدد بإعادة النظر في عضوية بلاده فيها.

ترمب: منظمة الصحة العالمية قامت بعمل محزن وهي دمية بيد الصين.

ترمب يقول إنه يتناول عقار "هيدروكسي كلوروكوين" للوقاية من فيروس كورونا وإن العقار لم يسبب له أي اعراض.

لجنة الطوارئ في تعز: تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا وحالتي وفاة بعد فحص 20 حالة اشتباه.

الصحة البرازيلية: 674 وفاة و13140 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 16792 والإصابات إلى 254220.