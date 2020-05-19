شاهد: عمال يحطمون سيارات في أبو ظبي لعدم تقاضيهم رواتبهم

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة لما قالوا إنه إضراب واحتجاجات نفذها عمال شركة إماراتية كبرى احتجاجا على عدم تقاضيهم رواتبهم منذ شهور.

وأفاد نشطاء أن الاحتجاجات وأعمال شغب اندلعت في منطقة مصفح داخل المنطقة الصناعية بأبوظبي بين عمال شركة سواعد القابضة احتجاجا على عدم تقاضيهم أجورهم منذ ثلاثة أشهر.

وذكر رواد مواقع التواصل أن الشرطة تدخلت واعتقلت عددا من الأشخاص.

وتظهر اللقطات تحطيم ممتلكات وسيارات محطمة ومقلوبة.

https://twitter.com/AKanas666/status/1262119838522249218?ref_src=twsrc%5Etfw

وردت صحف إماراتية على الأخبار المتداولة بتوجيه الشكر للشركة.

#سواعد_الإنجاز تحيّة شكر وتقدير لسواعد الإنجاز وشركاء التنمية، تحية لكل قطرة عرق تبذلونها في مسيرة #الإمارات.. جهودكم لا تُنسى وبصماتكم لن تُمحى. الاسم: شهيد

البلد: باكستان

جهة العمل: موزع مياه في شركة الشلال تصوير: زافيير ويلسونhttps://t.co/vThbCJoIfl#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/6OgUJZBqnh — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 19, 2020

وتقول شركة سواعد القابضة عن نفسها إنها تأسست في عام 2018 وتضم تحت مظلتها سبع شركات إحداها، شركة سواعد للتوظيف التي تقول إنها قدمت أكثر من 120 ألف موظف لأكثر من 450 شركة.