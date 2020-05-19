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سياسة|الإمارات

شاهد: عمال يحطمون سيارات في أبو ظبي لعدم تقاضيهم رواتبهم

19/5/2020

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة لما قالوا إنه إضراب واحتجاجات نفذها عمال شركة إماراتية كبرى احتجاجا على عدم تقاضيهم رواتبهم منذ شهور.

وأفاد نشطاء أن الاحتجاجات وأعمال شغب اندلعت في منطقة مصفح داخل المنطقة الصناعية بأبوظبي بين عمال شركة سواعد القابضة احتجاجا على عدم تقاضيهم أجورهم منذ ثلاثة أشهر.

وذكر رواد مواقع التواصل أن الشرطة تدخلت واعتقلت عددا من الأشخاص.

وتظهر اللقطات تحطيم ممتلكات وسيارات محطمة ومقلوبة.

https://twitter.com/AKanas666/status/1262119838522249218?ref_src=twsrc%5Etfw

وردت صحف إماراتية على الأخبار المتداولة بتوجيه الشكر للشركة.

وتقول شركة سواعد القابضة عن نفسها إنها تأسست في عام 2018 وتضم تحت مظلتها سبع شركات إحداها، شركة سواعد للتوظيف التي تقول إنها قدمت أكثر من 120 ألف موظف لأكثر من 450 شركة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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