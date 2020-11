دراسة ترجح عدم تباطؤ انتشار فيروس كورونا خلال الصيف

خلص باحثون في جامعة برينستون الأمريكية في دراسة نشرتها مجلة (ساينس) العلمية إلى أن الحر في فصل الصيف لن يكون كفيلا وحده بإنقاذ النصف الشمالي من الكرة الأرضية من وباء فيروس كورونا.

كانت دراسات إحصائية أجريت في الأشهر الأخيرة، أقامت رابطا طفيفا بين المناخ والوباء، وذكرت أنه كلما ارتفعت الحرارة والرطوبة تراجع انتشار الفيروس.

إلا أن هذه النتائج لا تزال تمهيدية ولم يكشف بعد أساس الرابط البيولوجي بين المناخ وفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

ونماذج المحاكاة التي نشرتها مجلة "ساينس" لا تستبعد هذا الرابط كليا لكنها تعتبره من دون أهمية كبرى راهنا.

وقالت المعدة الرئيسية للدراسة رايشتل بايكر الباحثة في برينستون في بيان صادر عن الجامعة "نرى أن المناخات الأكثر حرا ورطوبة لن تبطئ الفيروس في المراحل الأولى من الجائحة".

ويلعب المناخ وخصوصا الرطوبة دورا في انتشار فيروسات كورونا أخرى والإنفلونزا إلا ان هذا العامل يتوقع أن يكون محدودا مقارنة بعامل آخر أهم بكثير مع الوباء الحالي وهو المناعة الجماعية الضعيفة ضد الفيروس المستجد.

ويرى الباحثون أن عدد الناس الذين لم يصابوا بالفيروس لا يزال مرتفعا جدا لضمان انتشار سريع له، وقالت الباحثة "الفيروس سينتشر بسرعة مهما كانت الظروف المناخية".

