دبلوماسية بريطانية تصوم حتى نهاية رمضان دعما للمسلمين (فيديو)

نشرت الدبلوماسية البريطانية روزي دياز، مقطعًا مصورًا على تويتر عن قيامها بتجربة صيام لمدة أسبوع حتى نهاية رمضان تضامنًا مع المسلمين.

وقالت الدبلوماسية البريطانية والمتحدثة بإسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنها قررت أن تصوم مُستحضرة في ذاكرتها أولئك الناس الذين يعانون بسبب فيروس كورونا، و الذين يتعرضون للعنف والصراعات وبسبب الفقر.

وعدّدت روزي دياز، فوائد الصوم التي أحست بها بعد تجربتها في الصيام، حيث قالت "أنه يساعدني في التركيز على أساسيات الحياة والتفكير في الآخرين وتقدير نعمي".

القيم المشتركة

وقالت دياز" البعض منكم سألني عن فائدة الصيام بالنسبة إلي..أقول أنه يساعدني في التركيز على أساسيات الحياة والتفكير في الآخرين وتقدير نعمي، وأظن أن هذا هو ما نحتاجه في هذه الأوقات الصعبة التي نمرّ بها بسبب جائحة كورونا.

وأكدت" أن تكون لدينا قيم مشتركة يعني أن نساعد بعضنا بعضا وأن نحسّ ببعضنا بعضا، أقل ما يمكنني فعله لأعبر عن تضامني مع مسلمي المنطقة والمسلمين في بريطانيا الذين يساهمون بشكل كبير في مقاومة جائحة كورونا، هو أن أشاركهم الصيام.

أصل كلمة "رمضان"

كانت روزي دياز، نشرت في بداية شهر رمضان، تغريدة عبر تويتر لتعريف متابعيها بأصل كلمة رمضان.

وتفاعلت دياز مع متابعيها بمناسبة شهر رمضان المبارك، بنشر صورة في تغريدتها احتوت على أصل كلمة رمضان، وترجمة المرادفات بالإنجليزية

وقالت دياز" من الرائع أن نبحث عن معنى وأصل الكلمات باللغة العربية وأن نتعمق فيها.. ما رأيكم بهذا الشرح حول كلمة ‘رمض’؟

وتفاعل مغردون مع المتحدثة بإسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز، واعتبروها مبادرة طيبة من الدبلوماسية البريطانية، كما قاموا بإضافات لشرح معاني كلمة رمضان.

اقرأ أيضًا- باللغة العربية.. مسؤولة بريطانية تشرح أصل كلمة "رمضان"