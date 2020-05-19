البث الحي
سياسة

ترمب: أتناول عقار هيدروكسي كلوروكين للوقاية من كورونا (فيديو)

18/5/2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الإثنين إنّه يتناول منذ حوالي عشرة أيام عقار هيدروكسي كلوروكين المضادّ للملاريا للوقاية من فيروس كورونا المستجد، على حد قوله.

وانقسم المجتمع الطبي حول مدى نجاعة العقار في مكافحة فيروس كورونا المستجدّ.

وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض إنه ليس مصاباً بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد ولم تظهر عليه أي اعر اض  للمرض.

وأضاف "أتناوله منذ حوالي أسبوع ونصف، أتناول حبة يومياً"، مشيرا إلى أنه سيتوقف عن تناوله في وقت معيّن.

وردّاً على سؤال عن سبب تناوله هذا العقار قال ترامب "أعتقد أنّه جيد. لقد سمعت أموراً جيدة جداً عنه. أنتم تعرفون عبارة: ما الذي ستخسره؟"، مشيراً إلى أنّه يتناول أيضاً الزنك كإجراء وقائي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)