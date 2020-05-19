ترمب: أتناول عقار هيدروكسي كلوروكين للوقاية من كورونا (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الإثنين إنّه يتناول منذ حوالي عشرة أيام عقار هيدروكسي كلوروكين المضادّ للملاريا للوقاية من فيروس كورونا المستجد، على حد قوله.

وانقسم المجتمع الطبي حول مدى نجاعة العقار في مكافحة فيروس كورونا المستجدّ.

وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض إنه ليس مصاباً بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد ولم تظهر عليه أي اعر اض للمرض.

وأضاف "أتناوله منذ حوالي أسبوع ونصف، أتناول حبة يومياً"، مشيرا إلى أنه سيتوقف عن تناوله في وقت معيّن.

وردّاً على سؤال عن سبب تناوله هذا العقار قال ترامب "أعتقد أنّه جيد. لقد سمعت أموراً جيدة جداً عنه. أنتم تعرفون عبارة: ما الذي ستخسره؟"، مشيراً إلى أنّه يتناول أيضاً الزنك كإجراء وقائي.