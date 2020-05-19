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بينهم محافظ ورئيس مباحث ومدير بمطار.. كورونا يصيب مسؤولين مصريين

الإعلان عن إصابة عدة مسؤولين بقطاعات مختلفة بمصر (مواقع التواصل)
الإعلان عن إصابة عدة مسؤولين بقطاعات مختلفة بمصر (مواقع التواصل)
19/5/2020

يستمر فيروس كورونا في التفشي بين قطاعات جديدة في مصر، حيث أعلن أمس واليوم عن عدد من الإصابات بين مسؤولين مصريين بينهم محافظ ورئيس مباحث ومسؤول أمني كبير بمطار القاهرة الدولي.

وأكدت وسائل إعلام محلية، إصابة محافظ الدقهلية أيمن مختار، بفيروس كورونا، بعد ساعات من الإعلان عن إصابة مدير عام الشؤون البيئية بالمحافظة نفسها.

وأضافت أنه بعد ترصد المخالطين، تم أخذ عينات من قيادات محافظة الدقهلية، من بينهم المحافظ، وجاءت نتيجة المحافظ إيجابية.

وتابعت أنه تم إخطار وزارة الصحة بنتيجة التحاليل للسير في إجراءات عزل المحافظ داخل المركز الطبي العالمي، أو بإحدى الغرف باستراحته الخاصة بالمحافظة.

وشرح المحافظ  في مداخلة تلفزيونية على إحدى الفضائيات المصرية، كيفية إصابته بالفيروس، مؤكدًا تمتعه بصحة جيدة، حيث إن أعراض الفيروس البادية عليه خفيفة جدًا.

وتداولت وسائل إعلام مصرية مقاطع فيديو لعمليات تطهير مبنى ديوان محافظة الدقهلية،صباح اليوم الثلاثاء، عقب إصابة المحافط.

كما قامت الأجهزة المختصة كذلك بتعقيم مبنى وزارة الموارد المائية والري، وذلك بعد زيارة المحافظ للوزارة، يوم أمس الإثنين، بعد تأكيد التحاليل إصابته بالفيروس.

كذلك تأكدت إصابة رئيس مباحث قسم أول الزقازيق المقدم حسين أبو فول، ومعاونه بفيروس كورونا ونقلهما لأحد مستشفيات العزل بالقاهرة.

كما يشتبه في إصابة مأمور القسم نفسه وعدد من الضباط، حيث ألزمتهم السلطات الصحية بالعزل الذاتي لمدة 14 يومًا، بحسب منظمة "كوميتي فور جستس".

وأعلن مدير مندوبي الأمن بمطار القاهرة الدولي عن إصابته وأولاده الأربعة بفيروس كورونا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موجهًا نداء استغاثة للمسؤولين بعد رفض مستشفى غمرة العسكري عزلهم بحجة عدم وجود أماكن.

وكان قد أعلن سابقا عن دخول فيروس كورونا قطاع مترو الأنفاق بمصر، ووفاة وإصابة عدد من العاملين به بحسب وسائل إعلام محلية مصرية.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الاثنين عن تسجيل 535 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، وهو أعلى معدل إصابة مسجل في مصر في 24 ساعة حتى الآن، كما أعلنت أيضا عن 15 حالة وفاة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات المسجلة 12764، والوفيات 645.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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