انخفاض وفيات كورونا بأمريكا وترمب يهدد بقطع تمويل منظمة الصحة

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتعليق التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية بصورة دائمة، إذا لم تلتزم بإدخال تحسينات كبيرة خلال 30 يوماً واصفاً إيّاها بأنّها "دمية في يد الصين".

يأتي ذلك بينما سجلت الولايات المتحدة أدنى حصيلة وفيات يومية على الإطلاق منذ أسابيع في أكبر بلد في العالم من حيث عدد المصابين بالوباء والذي بلغ أكثر من مليون ونصف المليون مصاب.

وشنّ ترمب الإثنين هجوماً عنيفاً على منظّمة الصحّة العالمية، واصفاً إيّاها بأنّها "دمية في يد الصين" ومؤكّداً أنّه سيتّخذ قريباً قراراً نهائياً بشأن مصير التمويل الأمريكي للمنظمة الأممية.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "أنا لست سعيداً بمنظمة الصحّة العالمية "إنّهم دمية في يد الصين".

وردّاً على سؤال عن مصير المساهمة المالية الأمريكية للمنظمة التي كان ترمب أعلن في منتصف أبريل/ نيسان عزمه على وقفها، لم يدل الرئيس الأمريكي بجواب قاطع قائلاً "سنتّخذ قراراً قريباً".

وكثّف ترمب من انتقاداته للمنظمة العالمية "بسبب إدارتها للأزمة" وأمهلها مدة شهر للتوصل إلى نتائج مفيدة.

وقال في تغريدة "إذا لم تلتزم منظمة الصحة العالمية إدخال تحسينات جوهرية كبيرة في غضون الثلاثين يوماً المقبلة سأحوّل تجميدي المؤقّت لتمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية إلى تجميد دائم وسأعيد النظر في عضويتنا في المنظمة".

والولايات المتّحدة هي أكبر مموّل لمنظمة الصحّة العالمية إذ تبلغ قيمة مساهمتها المالية حوالي 450 مليون دولار سنوياً.

منذ أسابيع يتّهم الرئيس الأميركي المنظّمة الدولية بعدم إصدار تحذير مبكر بما فيه الكفاية بشأن الفيروس الفتّاك وبالانقياد بصورة عمياء خلف الصين التي تنفي الاتهامات الأمريكية لها بالتستّر على مدى فداحة الوباء حين ظهر في مدينة ووهان.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ندّد الإثنين بإرجاء منظمة الصحة العالمية اتّخاذ قرار بشأن منح تايوان صفة مراقب، مشيراً إلى أنّ موقف المنظّمة يثبت اتهامات واشنطن لها بأنّها رهينة للصين.

وقال بومبيو إنّ المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم "يحرم بعدم استقلاليته جمعية الصحة العالمية "من خبرة تايوان العلمية المرموقة في مجال الأوبئة ويضرّ بشكل إضافي بمصداقية منظّمة الصحة العالمية وفعاليتها في وقت يحتاج اليها العالم أكثر من أي وقت".

وتتّهم الولايات المتّحدة منظّمة الصحة العالمية أيضاً بأنّها تغاضت عن إنذار مبكر تلقّته من تايوان بشأن مدى خطورة الفيروس.

