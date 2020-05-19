الوفاق تدحر قوات حفتر وتسيطر على بلدتين غربي ليبيا (فيديو)

أعلنت، اليوم الثلاثاء، "عملية بركان الغضب" التابعة لقوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًا، رسميًا، دخولها مدينتي بدر وتيجي غربي ليبيا والسيطرة التامة عليهما.

وتداول ناشطون ووسائل إعلام ليبية مقاطع فيديو تظهر سيطرة قوات حكومة الوفاق على بلدتي بدر وتجي غربي لبيبا، عقب انسحاب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر منها، فجر اليوم.

#عملية_بركان_الغضب: قواتنا البطلة تدخل مدينتي بدر و تيجي، و سط استقبال من الاهالي بالتكبير و التهليل #عاصفة_السلام pic.twitter.com/c9PFBivC0D — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) May 19, 2020

وأفادت قناة فبراير الليبية (خاصة) بأن قوات عملية بركان الغضب، التي شنها الجيش لمواجهة عدوان حفتر على طرابلس، بسطت سيطرتها على بلدة بدر التي تتبع بلدية باطن الجبل الغربي بعد هروب قوات اللواء خليفة حفتر منها.

وبثت القناة مقطع فيديو يظهر انتشار آليات عسكرية تابعة للجيش الليبي في بلدة بدر بعد إحكام السيطرة عليها.

شاهد | قوات عملية بركان الغضب تبسط سيطرتها على بلدة بدر ببناطن الجبل الغربي بعد هروب مليشيات حفتر منها#العدوان_على_طرابلس#ليبيا #طرابلس pic.twitter.com/ttHHov22IX — قناة فبراير (@FebruaryChannel) May 19, 2020

والإثنين، سيطر الجيش الليبي على قاعدة الوطية الاستراتيجية بعد دحر قوات حفتر منها، في انتصار مهم بالمنطقة الغربية.

وتحرير قاعدة الوطية هو ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيا حفتر في المنطقة نفسها، بعد سقوط مدينة غريان، في يونيو/حزيران الماضي.‎

ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكانية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

https://twitter.com/ibra_abushahma/status/1262608347234291712?ref_src=twsrc%5Etfw