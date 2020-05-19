إندونيسيا تدعو السعودية لحسم قرارها بشأن تنظيم الحج.. ما الجديد؟

دعت إندونيسيا، السعودية، الثلاثاء، إلى حسم قرارها على صعيد السماح بتنظيم موسم الحج هذا العام، مع استمرار انتشار وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد في العالم.

وعلّقت السلطات السعودية أداء العمرة في مارس/آذار الماضي لأجل غير مسمى، طالبة أيضا من المسلمين تأجيل استعداداتهم لأداء الحج موقتًا خلال تفشي كوفيد-19.

لكن السلطات السعودية لم تعلن بعد ما إذا كانت ستمضي قدما في خطط تنظيم الحج هذا العام، والذي سيجري في نهاية يوليو/تموز المقبل.

وقالت وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا إنه يجب اتخاذ قرار قبل انتهاء شهر رمضان نهاية الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الوزارة عمان فتح الرحمن: "نأمل أنّ يتم قريبا إعلان القرار الرسمي بشأن ما إذا كان سيتم المضي في الحج أو إلغاؤه".

وإندونيسيا أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، وسجل 231 ألفا على الأقل من مواطنيها للمشاركة في الحج هذا العام، وهي أكبر نسبة بين الدول.

وأوضح فتح الرحمن أن إندونيسيا أوقفت تأكيد عقود الإقامة والنقل وعقود أخرى مع سلطات السفر السعودية.

وأضاف "حتى الآن لم توقع وزارة الشؤون الدينية بعد أي عقود أو تسدد الدفعة الأولى لقاء خدمات الحج في السعودية".

وأغلقت السعودية المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة وقصرت أداء الصلوات فيه على بعض العاملين.

وسجلت السعودية تفشيا لوباء كوفيد-19 بنحو 60 ألف حالة إصابة مؤكدة توفي منها 329 حالة وتماثل للشفاء 31634 آخرين.