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سياسة

إقالة مسؤولة رصد أعداد مصابي كورونا بولاية فلوريدا لرفضها تقليل الأرقام

ريبيكا جونز مسؤولة رصد أعداد مصابي كوفيد-19 بولاية فلوريدا
ريبيكا جونز مسؤولة رصد أعداد مصابي كوفيد-19 بولاية فلوريدا
19/5/2020

قالت وسائل إعلام أمريكية إن المسؤولة عن تصميم وإدارة برنامج رصد أعداد المصابين بكوفيد-19 في ولاية فلوريدا الأمريكية أقيلت من منصبها لرفضها التلاعب في الأرقام.

وذكرت وسائل الإعلام أن ريبيكا جونز قالت في رسالة إلكترونية إلى زملائها وعدد من الأشخاص المشتركين في البرنامج أنه تم تنحيتها عن منصبها منذ الخامس من مايو/ أيار الجاري لرفضها التلاعب في الأرقام لدعم قرار إعادة فتح الولاية مرة أخرى.

وأشاد مسؤولون من البيت الأبيض بالبرنامج الذي صممه ويديره فريق برئاسة ريبيكا، قائلين إنه كان يقدم المعلومات بسهولة للجميع من الباحثين والمتخصصين ووسائل الإعلام والجمهور.

وتعمل ريبيكا كأستاذ جامعي مساعد للرياضيات.

وأعادت السلطات فتح الولاية التي كان قد سبق إغلاقها مثل باقي الولايات الأمريكية كإجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وعبر باحثون وسياسيون عن مخاوفهم من أن تؤثر إقالة ريبيكا على الأرقام الحقيقة وحالة الوباء.

https://twitter.com/hshaban/status/1262589109517733888?ref_src=twsrc%5Etfw

ولم يعلق حاكم الولاية رون ديسانتس على تقارير إقالة ريبيكا.

المصدر : الجزيرة + وسائل إعلام أمريكية
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