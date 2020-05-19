أثار ضجة.. قرار بالحجز على أموال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف

تداول ناشطون ووسائل إعلام محلية سورية، على منصات التواصل الاجتماعي، صورةً قرار يقضي بالحجز الاحتياطي على كافة الأموال، المنقولة وغير المنقولة، لرجل الأعمال السوري رامي مخلوف.

الحجز على أموال رامي مخلوف وزوجته وأولاده المنقولة وغير المنقولة اليوم .. ( مشكلتهم انو ٢٠ مليار دولار بره البلد ) pic.twitter.com/BZTw4JWnyL — موسى العمر (@MousaAlomar) May 19, 2020

وأثار القرار تفاعلات واسعة لناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي وذكر أحد المغردين بأن القرار الصادر عن وزارة المالية وفي مضمونه الأصلي ليس قرار حجز على أملاك رامي مخلوف بل قرار طلاق علني بين آل الأسد وآل مخلوف ولكل منهما أنصاره، بعد الفيديو الأخير لرامي مخلوف بدأت بينهما أولى الخطوات الحقيقية في حرب اللاعودة، وبشار اتخذ قرار تصفية أنصار آل مخلوف جميعًا.

قرار بالحجز الإحتياطي على أموال وممتلكات رامي مخلوف وزوجته وأولاده#زمان_الوصل #سوريا pic.twitter.com/KWlObPOd0z — زمان الوصل-Zamanalwsl (@zamanalwsl) May 19, 2020

ويوم الأحد الماضي، بث مخلوف، وهو ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، فيديو جديد هو الثالث له من أزمته مع النظام، قال فيه إن السلطات أعطته مهلة للاستقالة من رئاسة شركة "سيريتل" المشغل الأساسي لخدمات الهاتف المحمول في سوريا، وإلا فإنها ستسحب ترخيص الشركة، مشددًا على أنه لن يتنحى.

القرار الصادر عن وزارة المالية وفي مضمونه الأصلي ليس قرار حجز على أملاك #رامي_مخلوف، بل قرار طلاق علني بين آل الأسد وآل مخلوف ولكل منهما أنصاره، بعد الفيديو الأخير لرامي مخلوف بدأت بينهما أولى الخطوات الحقيقية في حرب اللاعودة، وبشار اتخذ قرار تصفية أنصار آل مخلوف جميعاً. — مصطفى سيجري M.Sejari (@MustafaSejari) May 19, 2020

وأضاف مخلوف أن انهيار شركته، وهي مصدر رئيسي لإيرادات الحكومة "وأهم رافد لخزينة الدولة"، وفق تعبيره، سيوجه ضربة "كارثية" للاقتصاد السوري، وكشف عن مساومة الحكومة له على أرباح الشركة.

اقرأ– بفيديو جديد.. رامي مخلوف يرفع نبرة الهجوم على النظام السوري

والأسبوع الماضي، استعان رامي مخلوف بالدعاء في أزمته مع النظام السوري، من خلا تدوينه عبر صفحته على فيسبوك.

اقرأ: "ارفع بلاءك يا رب".. رامي مخلوف يستعين بالدعاء في أزمته مع النظام السوري

وقبل نحو 3 أسابيع، اشتكى رامي مخلوف، خلال مقطع فيديو، من زيادة العبء المادي الذي يفرضه النظام السوري على شركاته، في مؤشر لحجم الأزمة المالية التي يعيشها، مناشدًا الأسد التدخل لحل مشكلته الضريبية مع الحكومة.

اقرأ: "لن أحرجك".. رامي مخلوف يشتكي من ضرائب النظام ويوجه رسالة للأسد (فيديو)

ثم أتبعه بفيديو آخر في اليوم التالي، تحدث فيه عن اعتقال الأجهزة الأمنية لموظفين يعملون في شركات تابعة له رغم أنه كان الداعم الأول لهذه الأجهزة، وحذر مما وصفه بـ"العقاب الإلهي".

اقرأ: رامي مخلوف يعلن اعتقال موظفين في شركاته ويحذر من "عقاب إلهي" (فيديو)

ووفق ناشطين، فإن ظهور مخلوف، مخاطبا الأسد عبر منصات التواصل يعني انقطاع التواصل بينهما وتجميد علاقتهما، بدليل أن الرجل غير قادر على التواصل بشكل مباشر مع الأسد.

2011 خرج بشار الأسد وقال:

أنا أو ستنهار البلد.. لن أتنحى

2020 خرج رامي مخلوف وقال:

أنا أو سينهار الاقتصاد.. لن أتنازل وما بين عدم تنحي الأول وعدم تنازل الثاني أصبح السوريون مضرب المثل في العالم فقراً وقهراً وموتاً وتشرداً — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) May 19, 2020

وقبل أسبوعين، دخل فراس رفعت الأسد ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد، على خط الصراع الدائر بين بشار ومخلوف، واصفًا الأخير بـ"الموظف والطرطور والوقح"، مؤكدًا أن الخلاف الدائر ليس حول ضرائب أو شركات، وإنما مليارات الدولارات تم إخفاؤها عن القصر "يقصد بشار".

اقرأ: "وقح وموظف وطرطور".. فراس الأسد يدخل خط الصراع مع مخلوف

وفي تقرير لصحيفة الصنداي تايمز البريطانية، روى كيف تحول الملياردير السوري الشهير الذي كان يشار إليه غالبا بأنه "صراف عائلة الأسد" والذي تحول من داعم حرب ابن خاله على الشعب السوري إلى شخص منبوذ من عائلة الأسد، وبات في مشكلة عويصة.

اقرأ: الصندي تايمز تروي خفايا قصة سقوط رامي مخلوف في سوريا

كما أشارت صحيفة التايمز البريطانية إلى حرب أهلية بأبعاد طائفية داخل عشيرة الأسد الحاكمة، بعدما تفجرت أزمة مخلوف مع النظام.

اقرأ- التايمز: حرب أهلية بأبعاد طائفية داخل عشيرة الأسد الحاكمة

وكان مخلوف أحد أبرز رموز الفساد التي نادى المحتجون بمحاربتها، وذلك خلال المظاهرات في سوريا بعد اندلاع الثورة بالبلاد في مارس/آذار 2011.

اقرأ أيضًا:

القصة الكاملة لـ "رامي مخلوف" من عيون "أسماء الأسد" إلى شماتة "نجيب ساويرس"!

النظام السوري يأمر بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة ل #رامي_مخلوف وزوجته وأولاده .. عندما يلجأ نظام مفيوي إلى القانون معنى ذلك أنه في حالة عجز .. #رامي_مخلوف كشف نقاط ضعف النظام .. pic.twitter.com/GQIiBZH2qw — محمد سرميني sarmini (@mohsarmini) May 19, 2020

الى كل #الشبيحة الي دافعوا عن #رامي_مخلوف من تسع سنوات وكانه صرح تاريخي ..ماهي مكتسباتكم !!! النظام بدا يأكل نفسه بعدما دفع ككككل السوريين الفاتورة ..سورية لكل السوريين وليست لعائله واحدة تم تقديسها من قبلكم سوريا وطن وليست مزرعه لتقاسم الغنائم #سوريا_وطن — Mira ElKass – ميرا القاس (@MElkassAH) May 19, 2020

هذه القرارات من ابداع انظمة البعث والاسد التي استهدفت الكثير والان وصلت (لعظم الرقبه) اي "الك" انا اتمنى كل سوري ان يكون تحت مظلة العادله و القضاء النزيه، ولكن نظامك عمل بجهد خلال ٥٠ سنه لتدمير القضاء والقانون من خلال المخابرات والتشبيح الذي " كما قلت" دعمته ومولته!! #رامي_مخلوف https://t.co/da3AxxCbqT — Nazem ALHiraky (@nazemalhiraky) May 19, 2020