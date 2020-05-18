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سياسة

وفاة 3 موظفين وإصابة 8.. كورونا يقتحم مترو الأنفاق في مصر

مترو الأنفاق في مصر
مترو الأنفاق في مصر
18/5/2020

نقلت وسائل إعلام مصرية، عن مصدر مسؤول بإدارة مترو الأنفاق، اليوم الإثنين، وفاة صراف تذاكر في محطة مترو "كوبري القبة" بالقاهرة، بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.

وأشار المصدر إلى أنه تم عزل الموظف بمنزله منذ ما يقرب من أسبوعين، موضحًا أنه أصيب بالفيروس بعد مخالطة حالة إيجابية خارج نطاق العمل.

وأعلنت شركة المترو حالة الاستنفار القصوى وتشديد الإجراءات الاحترازية داخل محطات المترو بالخطوط الثلاثة، موضحة أن جميع العاملين المتعاملين مع المواطنين يرتدون الكمامات والقفازات الطبية.

وبذلك تكون هذه ثالث حالة وفاة يتم تسجيلها بين الموظفين والعاملين في مترو الأنفاق، بعد إعلان وفاة ناظر محطة سعد زغلول، وقائد قطار بالخط الثاني متأثرين بكورونا، إضافة إلى تسجيل 8 إصابات أخرى بين الموظفين، خلال الأيام الماضية.

كما سجلت إصابة عاملة نظافة بمحطة قطارات كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين جميعًا الي مستشفيات العزل.

وكانت مصادر بإدارة المترو، كشفت لصحف محلية، عن ظهور حالتي إصابة بكورونا، بين سائقي الخط الأول للمترو "المرج – حلوان"، وأنهما في حجر منزلي لحين نقلهم لمستشفى العزل.

وأوضحت المصادر، أن شركة المترو تقوم بعمل تحاليل لأي موظف تظهر عليه أعراض كورونا على نفقتها وإذا ثبت إصابته يتم تحويله فورًا لمستشفى الحجر الصحي.

وأكدت الشركة على استمرار أعمال التعقيم والتطهير بالقطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين والصرافين بشكل يومي للحد من تفشي كورونا.

ولفتت الشركة إلى أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو سيتم إيقافها تمامًا بدءًا من الأحد المقبل وحتى الجمعة الموافق 29 من الشهر الجاري.

وفى وقت سابق، كشف وزير النقل والمواصلات المصري كامل الوزير، عن أول حالة مصابه بفيروس كورونا بين أحد العاملين بهيئة السكك الحديدية.

وقال الوزير إنه تم اتخاذ كافة الاجراءات من تعقيم وتطهير وعزل وكشف واختبارات للمكان الذي يعمل فيه ولكل المخالطين له.

ويتعامل ملايين المصريين يوميًا مع مرفقي السكة الحديد ومترو الأنفاق، ما يشكل ظهور أي إصابات فيهما خطرًا كبيرًا يهدد بتفشي كارثي لوباء كورونا في البلاد.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأحد، هو 12229 حالة من ضمنهم 3172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و630 حالة وفاة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية
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