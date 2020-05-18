وضع صحي ينذر بكارثة في اليمن.. يمنيون يطلقون وسم أنقذوا عدن من الموت

أعرب يمنيون عن مخاوفهم لما يحدث في مدينة عدن عقب تحولها لبؤرة موت نتيجة تفشي الأوبئة، واستمرار المعارك بها.

وطالب يمنيون، عبر وسم "أنقذوا عدن من الموت" على موقع تويتر، بسرعة انتشال المدينة من الوضع الكارثي الذي تعيشه ورفع الكفاءة الصحية لمواجهة جائحة كورونا المستجد وغيرها من الأوبئة.

واتهم يمنيون الإمارات بالعمل على تدمير المدينة ومينائها، قائلين إنها "تمد إيران وإسرائيل بالمساعدات الطبية وأجهزة التنفس بلا مقابل وبنفس الوقت تقوم بسحب محطات الكهرباء من عدن وترسل الدبابات والمدرعات ليقتتل أبناء الجنوب بينهم".

وناشد آخرون المنظمات الدولية بالتدخل لإنقاذ عدن ومساعدتها في مواجهة تلك الأوبئة وإعادة إعمار البنية التحتية في المدينة، خصوصا الطبية منها.

وتسجل عشرات الوفيات يوميا في مدينة عدن نتيجة لتفشي عدة أوبئة، ومنها فيروس كورونا المستجد، مع غياب شبه تام للقطاع الصحي، تزامنا مع اشتداد المعارك بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا.

منذ ان سيطر انتقالي الامارات عليها

عدن جمعت بين العسرين في آن واحد

وباء الانتقالي ووباء كورونا والحميات#انقذوا_عدن_من_الموت — الرائد / مازن الميسري (@mmalmay1) May 17, 2020

عدن التي كان الاجدر بموقعها ومكانتها ان تكون قبلة الاقتصاد والملاذ الآمن لرجال الاعمال الفارين من مليشيات الحوثي الا انها وبفضل الامارات ومليشياتها تحولت الى قريه مكلومه تجتاحها الامراض والاوبائه

كل يوم وفيات بالعشرات والانتقالي يحشد لحرب الجيش الوطني#انقذوا_عدن_من_الموت — بشرى عبدالرب السقاف🇾🇪🇾🇪🇾🇪 (@alskaf888) May 17, 2020

https://twitter.com/Sabaa_Aleawadi/status/1262117493344292865?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/muaathjamal1/status/1262104623281831936?ref_src=twsrc%5Etfw

في الوقت الذي توجة فيه الحكومة اليمنية نداءات إستغاثة بشأن تفاقُم إنتشار فيروس كورونا في عدن يستغيث المرتزقة فيها ويطلبون إمدادات عسكرية من دويلة الامارات التي لاتنقطع سفنها المحملة بالمعاونات العسكرية لمرتزقتها من موانئ اليمن في عدن وسقطرى ،

…#انقذوا_عدن_من_الموت — سنـدس عـشـال | 🇾🇪 | (@snd_ymn) May 17, 2020

مليشيا الانتقالي سبب كبير في انتشار الأوبئة القاتلة في عدن لعدم تقديمه ابسط الخدمات الأساسية خصوصا أنها شهدت قبل أسابيع سيولاً جارفة أغرقت أجزاء كبيرة من أحيائها، ولتضاف إلى جائحة كورونا التي بات تأثيرها كبيراً في هذه المدينة البحرية الواقعة جنوب البلاد.#انقذوا_عدن_من_الموت — أبو البراء الحضرمي (@LOPCWQa7sRrbm35) May 18, 2020

ينبغى على دويلة ساحل عمان إن تخرج من عدن اليوم قبل بكرة

دويلة الإمارات لها في عدن اكثر من5سنوات

لم تبني مستشفى او مرفق صحي

بل قتلت العلماء ورجال الدين والخطباء والمصلحين دعمت الارهاب في عدن بنت ملشيات واحزمه واليوم عدن تموت من الكرونا اخرجومن اجل تتعافى عدن#انقذوا_عدن_من_الموت — . (@dalalmosabi) May 17, 2020

عدن تستغيث #انقذوا_عدن_من_الموت فقد نُكِبت المدينة بعصابات شيطان العرب لص الموانئ سارق الثروات ناهب مقدرات الشعوب، الذي لغم عدن بالمليشيا الإنفصالية المناطقية، وحول عدن إلى مقبرةوخرابةوجعلهافريسة للأوبئة والأمراض والموت،

عميل الصهيونية تسبب لليمنيين بأكبر مأساةإنسانية بالعالم https://t.co/q30d9UVU8g — ابومحمد آل سنان 𐩣𐩢𐩣𐩵 𐩽 𐩱𐩡 𐩽 𐩯𐩬𐩱𐩬 (@ApoMohmdoooooo) May 17, 2020

https://twitter.com/mjylan2022/status/1262203245516271617?ref_src=twsrc%5Etfw