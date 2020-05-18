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سياسة

وضع صحي ينذر بكارثة في اليمن.. يمنيون يطلقون وسم أنقذوا عدن من الموت

تعاني عدن من تدهور كبير في الخدمات الصحية
تعاني عدن من تدهور كبير في الخدمات الصحية
18/5/2020

أعرب يمنيون عن مخاوفهم لما يحدث في مدينة عدن عقب تحولها لبؤرة موت نتيجة تفشي الأوبئة، واستمرار المعارك بها.

وطالب يمنيون، عبر وسم "أنقذوا عدن من الموت" على موقع تويتر، بسرعة انتشال المدينة من الوضع الكارثي الذي تعيشه ورفع الكفاءة الصحية لمواجهة جائحة كورونا المستجد وغيرها من الأوبئة.

واتهم يمنيون الإمارات بالعمل على تدمير المدينة ومينائها، قائلين إنها "تمد إيران وإسرائيل بالمساعدات الطبية وأجهزة التنفس بلا مقابل وبنفس الوقت تقوم بسحب محطات الكهرباء من عدن وترسل الدبابات والمدرعات ليقتتل أبناء الجنوب بينهم".

وناشد آخرون المنظمات الدولية بالتدخل لإنقاذ عدن ومساعدتها في مواجهة تلك الأوبئة وإعادة إعمار البنية التحتية في المدينة، خصوصا الطبية منها.

وتسجل عشرات الوفيات يوميا في مدينة عدن نتيجة لتفشي عدة أوبئة، ومنها فيروس كورونا المستجد، مع غياب شبه تام للقطاع الصحي، تزامنا مع اشتداد المعارك بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا.

https://twitter.com/Sabaa_Aleawadi/status/1262117493344292865?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/muaathjamal1/status/1262104623281831936?ref_src=twsrc%5Etfw

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المصدر : الجزيرة
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