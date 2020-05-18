هجوم فلوريدا: أمريكا تكشف ارتباط السعودي محمد الشمراني بتنظيم القاعدة

قال وزير العدل الأمريكي إن السعودي منفذ الهجوم في قاعدة بحرية أمريكية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كانت تربطه علاقات مهمة بتنظيم القاعدة قبل وصوله إلى الولايات المتحدة.

وأطلق الجندي السعودي محمد الشمراني (21 عاما) النار في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2019 في قاعدة بولاية فلوريدا ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.

وأوضح كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في مؤتمر صحفي أنه تبين للمحققين أنه كان "متطرفا منذ العام 2015 على الأقل" وأن هجومه كان "ثمرة أعوام من التخطيط والتحضير".

وبداية فبراير/شباط الماضي، تبنى "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" الهجوم وبعدها بأيام أعلنت واشنطن انها قامت بـ"تصفية" زعيمه قاسم الريمي.

ولكن لم تظهر حتى ذلك الحين أي معلومات تثبت أن مطلق النار السعودي استلهم ما فعله من التنظيم أو كان على اتصال مباشر بأعضائه.

وكان المحققون الأمريكيون طلبوا من مجموعة "آبل" تمكينهم من الإطلاع على المعلومات المخزنة في هواتف المهاجم، ونجحوا أخيرا في الحصول عليها بوسائلهم الخاصة، وفق ما أوضح وزير العدل الأمريكي آخذا على الشركة العملاقة عدم تعاونها.

وذكر مدير "إف بي آي" أن المعطيات التي تم الحصول عليها تظهر أن الشمراني وضع خطته منذ أعوام وأنه كان على اتصال بعناصر في "تنظيم القاعدة" طوال إقامته في الولايات المتحدة بهدف التدريب "حتى عشية الهجوم".

وأضاف أنه لم ينسق معهم فقط على صعيد التخطيط والتكتيك، بل ساعدهم أيضا في الإفادة من الجرائم إلى أقصى حد" عبر تسجيل وصية له لأغراض دعائية.

واعتبر مركز "نيو أمريكا" للأبحاث أن ما حصل هو أول هجوم دام على الأراضي الأمريكية يجري تنفيذه بتنسيق وثيق مع "تنظيم القاعدة" منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.