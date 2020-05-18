ليبيا.. قوات الوفاق تعلن السيطرة على قاعدة الوطية بالكامل (فيديو وصور)

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، السيطرة على قاعدة الوطية الجوية غرب العاصمة طرابلس بالكامل.

جاء ذلك في تصريحات لقائد المنطقة الغربية بقوات الوفاق، اللواء أسامة جويلي، لقناة ليبيا الرسمية.

و"الوطية"، أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة الممتدة من غرب العاصمة طرابلس إلى الحدود التونسية، وسيطرت عليها قوات موالية لحفتر قبل 6 سنوات، وجعلتها مركزا لقيادة العمليات الغربية، ونقطة لحشد القوات القادمة من الشرق الليبي، كما استخدمتها لقصف عدد من مناطق طرابلس.

وشن سلاح الجو التابع لقوات الوفاق، منذ بداية مايو/أيار الجاري، 57 غارة استهدفت تمركزات حفتر، في قاعدة الوطية، وفق بيانات نشرتها صفحة عملية "بركان الغضب" التابعة لقوات الوفاق، في 13 من الشهر ذاته.

صور.. قوات بركان الغضب تسيطر على قاعدة #الوطية بالكامل pic.twitter.com/axRnXHjOWE — عين ليبيا (@EanLibya) May 18, 2020

من جانبه، قال الناطق باسم المركز الإعلامي لبركان الغضب مصطفى المجعي لقناة فبراير الليبية، إن "عملية تحرير الوطية هي بداية لعمليات عسكرية أوسع واشمل".

وأضاف المجعي أن عملية السيطرة جاءت سريعة، وذلك نظراً لانسحاب أغلب المليشيات التي كانت بداخل القاعدة (140 كلم جنوب غرب طرابلس).

عاجل | اللواء أسامة جويلي آمر غرفة العمليات المشتركة لفبراير: قوات عملية بركان الغضب تسيطر علي قاعدة الوطية بالكامل#العدوان_على_طرابلس#ليبيا #طرابلس pic.twitter.com/qa0v0L5sB7 — قناة فبراير (@FebruaryChannel) May 18, 2020

وتكمن خطورة قاعدة الوطية، في موقعها المحصن طبيعيا، حيث شيدها الأمريكيون خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945) في منطقة بعيدة عن التجمعات السكانية، وأقرب منطقة مأهولة تبعد عنها 25 كلم، مما يجعل أي هجوم كبير على القاعدة، مكشوفا أمام طائراتها الحربية ومدفعيتها الثقيلة.

ومنذ إطلاق القوات الحكومية، عملية عاصفة السلام، في 25 مارس/ آذار الماضي، اقتحمت قاعدة الوطية مرتين دون التمكن من السيطرة عليها، نظرا لحصانتها، واكتفت بتطويقها وقصفها جوا وبرا.

والسبت، استطاعت القوات الحكومية، تدمير منظومتي دفاع جوي فور وصولهما إلى القاعدة، مما دفع قوات حفتر إلى الانسحاب صباح الإثنين، بعد فقدانها آخر أمل في الصمود.

وإذا نجحت قوات الوفاق في استمرار السيطرة على الوطية، سيمكنها ذلك من توفير قاعدة جوية آمنة لطائراتها وبعيدة نسبيا عن تهديدات طائرات حفتر، بالإضافة إلى تفعيل مطار زوارة (100 كلم غرب طرابلس) حتى يكون بديلا لنقل المسافرين من وإلى مطار معيتيقة بطرابلس، خاصة بعد أن أصبح كامل الطريق الساحلي بين المدينتين سالكا.

ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، اعتبرت حكومة الوفاق أن "الوطية" أخطر القواعد التي تستخدمها قوات حفتر في هجومها على العاصمة، وعملت الدول الداعمة لحفتر على أن تكون قاعدة إماراتية، على غرار "قاعدة الخادم" بالمرج (شرق).

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن قوات حفتر، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، واستهدفت خلاله أحياء سكانية ومواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين.

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