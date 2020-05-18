البث الحي
سياسة|ليبيا

ليبيا.. تدمير ثالث منظومة دفاع جوي روسية ومنظومة تشويش وطائرة مسيّرة (فيديو وصور)

بقايا حطام طائرة وينق لونق صينية الصنع دعمت بها الإمارات قوات حفتر
بقايا حطام طائرة وينق لونق صينية الصنع دعمت بها الإمارات قوات حفتر
18/5/2020

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية عن تدمير منظومة دفاع جوي بانتسير روسية ومنظومة تشويش إلكترونية في ضربات جوية جنوب سرت.

وتعد هذه ثالث منظومة دفاع جوي من طراز بانتسير  "Pantsir S1″روسية يتم تدميرها خلال ضربات جوية لحكومة الوفاق على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وتمكنت قوات الوفاق من السيطرة على قاعدة الوطية بالكامل صباح اليوم، بعد ضربات جوية كثيفة شنتها خلال الأيام الماضية.

 

وفي تغريدة على حساب المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب ذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش، عقيد طيار محمد قنونو، أن سلاح الجو وجّه عند فجر الإثنين ضربات جوية على منطقة واقعة على بعد 6 كم جنوب مطار السبعين على طريق الرواغة دمرت خلالها منظومة دفاع الجوي بانتسير الروسية، ومنظومة تشويش إلكترونية، كانت في طريقها لدعم قوات حفتر.

وعرض حساب العملية على فيسبوك مقطع فيديو لاستهداف وتدمير منظومتي دفاع جوي روسيتين في وقت سابق أمس الأحد.

كما عرض المركز الإعلامي صورا تُعرض لأول مرة لبقايا حطام طائرة وينق لونق صينية الصنع دعمت بها الإمارات قوات حفتر بعد ان استهدفتها قوات الوفاق فجر الأحد في سماء المنطقة بين زوارة والجميل.

وذكر الحساب أن الطائرة هي نفس الطائرة التي احتفلت قوات حفتر منذ يومين بإسقاطها وبثت أولى الصور لها قبل أن تكتشف حقيقة الأمر.

ومنذ 4 أبريل 2019، تشن قوات حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوربية، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

اقرأ أيضا
ليبيا.. قوات الوفاق تعلن السيطرة على قاعدة الوطية بالكامل (فيديو وصور)
قوات الوفاق الليبية تغنم أسلحة وذخائر وآليات من قوات حفتر وتعلن هدفها القادم (فيديو)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)