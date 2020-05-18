ليبيا.. تدمير ثالث منظومة دفاع جوي روسية ومنظومة تشويش وطائرة مسيّرة (فيديو وصور)

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية عن تدمير منظومة دفاع جوي بانتسير روسية ومنظومة تشويش إلكترونية في ضربات جوية جنوب سرت.

وتعد هذه ثالث منظومة دفاع جوي من طراز بانتسير "Pantsir S1″روسية يتم تدميرها خلال ضربات جوية لحكومة الوفاق على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وتمكنت قوات الوفاق من السيطرة على قاعدة الوطية بالكامل صباح اليوم، بعد ضربات جوية كثيفة شنتها خلال الأيام الماضية.

وفي تغريدة على حساب المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب ذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش، عقيد طيار محمد قنونو، أن سلاح الجو وجّه عند فجر الإثنين ضربات جوية على منطقة واقعة على بعد 6 كم جنوب مطار السبعين على طريق الرواغة دمرت خلالها منظومة دفاع الجوي بانتسير الروسية، ومنظومة تشويش إلكترونية، كانت في طريقها لدعم قوات حفتر.

المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي عقيد طيار محمد قنونو : سلاح الجو وجّه قبل قليل عند الساعة 03:58 فجر الاثنين ضربات جوية 6 كم جنوب مطار السبعين على طريق الرواغة دمرت خلالها منظومة دفاع جوي بانتسير روسية و منظومة تشويش الكترونية كانت في طريقها لدعم ميليشيات حفتر الارهابية pic.twitter.com/w0tBuQ5Rc3 — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) May 18, 2020

وعرض حساب العملية على فيسبوك مقطع فيديو لاستهداف وتدمير منظومتي دفاع جوي روسيتين في وقت سابق أمس الأحد.

كما عرض المركز الإعلامي صورا تُعرض لأول مرة لبقايا حطام طائرة وينق لونق صينية الصنع دعمت بها الإمارات قوات حفتر بعد ان استهدفتها قوات الوفاق فجر الأحد في سماء المنطقة بين زوارة والجميل.

وذكر الحساب أن الطائرة هي نفس الطائرة التي احتفلت قوات حفتر منذ يومين بإسقاطها وبثت أولى الصور لها قبل أن تكتشف حقيقة الأمر.

#عملية_بركان_الغضب: صور تُعرض لأول مرة لبقايا حطام طائرة وينق لونق صينية الصنع دعمت بها #الامارات ميليشيات حفتر الارهابية بعد ان استهدفتها قواتنا البطلة الساعة 04:53 فجر الاحد في سماء المنطقة بين #زوارة و #الجميل #عاصفة_السلام pic.twitter.com/snVlfctu4L — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) May 18, 2020

ومنذ 4 أبريل 2019، تشن قوات حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوربية، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

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