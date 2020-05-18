لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الإثنين 18 من مايو/أيار)

حتى مساء الإثنين، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و856 ألفًا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 318 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و888 ألفا، وفق موقع "Worldometer".

وتعهد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بإجراء "تحقيق مستقل" حول أداء المنظمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في كلمة، الإثنين، خلال النسخة 73 من أعمال الجمعية السنوية لمنظمة الصحة العالمية، عبر تقنية فيديو كونفرانس، وذلك لأول مرة في تاريخها.

وقال غيبريسوس: "سأقوم بتقييم مستقل في أقرب وقت مناسب لمراجعة الخبرة التي اكتسبت والدروس التي استخلصت وإصدار توصيات لتحسين الجهوزية والاستجابة على المستويين الوطني والعالمي".

وأشار إلى أنه "مازال هناك طريق طويل للقضاء على الجائحة،" وأكد أن المنظمة "حريصة على الشفافية والخضوع للمساءلة وتطوير نفسها باستمرار".

ودعا غيبريسوس دول العالم إلى "زيادة إسهاماتها في تمويل المنظمة".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم 18 من مايو/أيار 2020.

الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة 854 وفاة بكورونا، لترتفع الحصيلة إلى 90 ألفا و996.

وأظهرت معطيات موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس، ارتفاع عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى مليون و529 ألفا و144، إثر تسجيل 19 ألفا و803 إصابة.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس نحو 346 ألفًا، في حين أجرت السلطات الأمريكية أكثر من 12 مليون اختبار للكشف عن الفيروس.

وتواصل نيويورك صدارتها الولايات الأمريكية في الإصابات بـ359 ألفا و847، توفي منهم 28 ألفا و325.

وتحل ولاية نيوجرسي ثانيا بـ 148 ألفا و197 ثم إلينوي بـ 94 ألفا و191 إصابة.

ووفق معطيات موقع "Worldometer"، تتصدر الولايات المتحدة إصابات كورونا عالميا بمليون و529 ألفا و144.

8 وفيات بالسعودية و6 في الكويت

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، الإثنين، في السعودية والكويت وقطر والبحرين، بحسب إحصائيات رسمية.

ففي السعودية، سجلت وزارة الصحة 8 وفيات، وألفين و593 إصابة، إضافة إلى تعافي 3 آلاف و26 مريضا.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 57 ألفا و345، منها 320 وفاة، و28 ألفا و748 حالة تعافٍ.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 6 وفيات بكورونا، و841 إصابة، وتعافي 246.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 15 ألفا و691، منها 118 وفاة، و4 آلاف و339 حالة تعاف.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة القطرية، في بيان، بتسجيل ألف و365 إصابة بالفيروس، و529 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 33 ألفا و969، بينها 15 وفاة، و4 آلاف و899 متعاف.

وأشارت إلى أن البلاد "دخلت مرحلة ذروة تفشي الفيروس، وأن هذه المرحلة تشهد عادةً ارتفاعًا في محصلة الإصابات اليومية".

وأكدت على "ضرورة الالتزام والتقيد بالتدابير الوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي أكثر من أي وقت مضى"، وفق البيان ذاته.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 200 إصابة بكورونا، و19 حالة شفاء.

وأضافت الوزارة، في بيان عبر تويتر، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 7 آلاف و156، بينها 12 وفاة، وألفان و929 حالة شفاء.

عواصم عربية

في الجزائر، أفادت وزارة الصحة في بيان، بتسجيل 7 وفيات بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 555.

كما رصدت الوزارة 182 إصابة جديدة ترفع الحصيلة إلى 7 آلاف و201، فيما تعافت 3 آلاف و625 حالة بعد تسجيل 118 حالة شفاء جديدة.

في العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 حالات وفاة و150 إصابة، جديدة، بالفيروس، ما رفع مجمل الوفيات إلى 127 والإصابات 3 آلاف و554.

وأضافت الوزارة أن 92 مصابا آخرين بالفيروس تماثلوا للشفاء، ما رفع مجمل حالات التعافي إلى 2310، فيما لا يزال 1117 يتلقون الرعاية الصحية.

في الصومال، أعلنت وزارة الصحة، في بيان عبر، تويتر، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة، إلى جانب حالة وفاة واحدة، فيما تماثل 11 للشفاء.

وبذلك، ترتفع حصيلة الإصابات إلى ألف و455 حالة، منها 57 وفاة، و163 تعافٍ.,

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي، تسجيل 20 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 931.

وأوضحت الوزارة أنها لم تسجّل أي حالة وفاة، ليستقرّ عدد الوفيات عند 26، منذ 21 فبراير/ شباط الماضي، فيما تعافى 251.

وفي الأردن، أعلن وزير الصحة سعد جابر، خلال مؤتمر صحفي، تسجيل 16 إصابة بالفيروس، رفعت الإجمالي إلى 629.

ووفق الوزير، فإن المملكة شهدت 5 حالات شفاء جديدة، ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 413، فيما استقرت الوفيات عند 9.

هولندا

سجلت هولندا 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 5 آلاف و694.

وأفاد بيان صادر عن "معهد الدولة من أجل الصحة والبيئة" التابع لوزارة الصحة، أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 44 ألفا و141، عقب تشخيص 146 حالة جديدة.

ولفت البيان إلى أن إجمالي الخاضعين للرعاية في المستشفيات بلغ 11 ألفا و579.

وبدأت هولندا المرحلة الأولى من تخفيف التدابير الوقائية في 11 مايو/أيار الجاري، إذ سمحت بإعادة فتح صالات الحلاقة، ودورات قيادة السيارات، ومراكز العلاج الفيزيائي، شريطة العمل بنظام المواعيد.

كما فتحت المدارس، ورياض الأطفال، والمراكز التعليمية الخاصة، والمكتبات، وسمحت للبالغين بممارسة الأنشطة الرياضية في الأماكن المكشوفة، بشرط الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

واعتبارا من الأول من يوليو/تموز المقبل، سيتم افتتاح دور العبادة وصالات حفلات الزفاف والسماح بإقامة مراسم الجنازات شرط عدم تجاوز العدد 100 شخص.

فرنسا

ذكرت السلطات الصحية في فرنسا أنها سجلت 131 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، الإثنين، ليصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 28239 حالة وهي رابع أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن عدد المرضى بوحدات الرعاية الفائقة تراجع بنسبة 4.3 بالمئة إلى 1998 وذلك دون حاجز الألفين للمرة الأولى منذ 22 من مارس/آذار.

تركيا

سجلت تركيا، الإثنين، تراجعا ملحوظا في وفيات فيروس كورونا بـ31 وفاة فقط.

وارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا إلى 111 ألفا و577، بعد شفاء 1615.

وحسب بيانات حديثة نشرتها وزارة الصحة التركية، بلغت حصيلة الوفيات 4171، بعد تسجيل 31 وفاة.

أمّا عدد الإصابات فبلغ 150 ألفًا و593، بعد تسجيل 1158 إصابة.

وتعليقًا على البيانات، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن بلاده نشهد انخفاضا في عدد مرضى كورونا بالعناية المركزة والموصولين بأجهزة التنفس.

بريطانيا

سجلت بريطانيا 160 وفاة جديدة بفيروس كورونا، الإثنين، لترفع الحصيلة إلى 34 ألفا و796.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان، ارتفاع اجمالي الإصابات إلى 246 ألفا و406، بعد تسجيل ألفين و684 حالة جديدة.

كما أشارتإلى إجراء مليونين و682 ألفا و710 اختبارات للكشف عن فيروس كورونا في عموم البلاد، بما فيها الاختبارات المكررة.

الهند

سجلت الهند أعلى حصيلة يومية في إصابات فيروس كورونا، بتشخيص 5 آلاف و242 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأفادت قناة "إن دي تي في"، الإثنين، نقلا عن وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 96 ألفا و169، إثر تسجيل 5 آلاف و242 حالة جديدة.

ويعد هذا أعلى حصيلة يومية في الإصابات منذ 30 يناير/ كانون الثاني الذي ظهر فيه الفيروس لأول مرة بالبلاد.

وأضافت أن عدد الوفيات جراء الفيروس ارتفع إلى 3 آلاف و29، بعد وفاة 157 مصابا خلال آخر 24 ساعة.

في حين تعافى من الفيروس 36 ألفا و824، حسب المصدر نفسه.

8 وفيات بالسودان و3 في سلطنة عمان والمغرب 60 إصابة

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، الإثنين، في السودان وسلطنة عمان والمغرب، وفق إحصائيات رسمية.

ففي السودان، سجلت وزارة الصحة الاتحادية 8 وفيات بكورونا، و302 إصابة، إضافة لشفاء 25 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى ألفين و591، منها 105 وفيات، و247 حالة تعاف.

فيما أفادت وزارة الصحة في سلطنة عمان، في بيان، برصد 3 وفيات بالفيروس و193 إصابة، وتعافي 31 مريضا.

وأشارت الوزارة، أن حصيلة الإصابات بلغت 5 آلاف و379، بينها 25 وفاة، وألفاً و496 حالة شفاء.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، عبر موقعها الرسمي لإحصائيات كورونا، تسجيل 60 إصابة بكورونا، وشفاء 72 حالة.

وذكرت الوزارة، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 6 ألاف و930، منها 192 وفاة، و3 آلاف و732 متعاف.

إيران

تجاوزت حصيلة وفيات كورونا في إيران 7 آلاف حالة، إثر تسجيل 69 حالة وفاة جديدة.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية "كيانوش جيهانبور"، حسب ما نقلت القناة التلفزيونية الرسمية في البلاد.

وأوضح جيهانبور أن إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا وصل إلى 7 آلاف و57 حالة وفاة.

وأفاد بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 122 ألفا و492 بعد تسجيل ألفين و294 إصابة جديدة.

وبيّن أن ألفين و712 من المصابين بالفيروس حالتهم الصحية حرجة، مؤكدا تعافي 95 ألفا و661 شخصا من الفيروس حتى اليوم.

القارة الأفريقية

اقترب عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في أفريقيا من 3 آلاف، وفق بيانات المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها.

وأشار المركز، الإثنين، إلى بلوغ عدد الوفيات في القارة السمراء بسبب الفيروس ألفين و764.

ولفت إلى تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة بكورونا، خلال آخر 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 84 ألفا و586 حالة.

في حين وصل عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 32 ألفا.

وبلغ عدد الوفيات في مصر 630، وفي الجزائر 548، في جنوب أفريقيا 264، وفي المغرب 192، وفي نيجيريا 182، وفي الكاميرون 139، في السودان 105.

روسيا

أعلنت روسيا أن إجمالي إصابات فيروس كورونا على أراضيها، بلغ 290 ألفاً و678، فيما بلغت الوفيات ألفين و722.

وذكر بيان صادر عن المركز الروسي لمكافحة كورونا أن الساعات الـ 24 الأخيرة شهدت تسجيل 8 آلاف و926 إصابة و91 وفاة جراء الفيروس.

وأوضح البيان أن معدل الإصابات اليومي، انخفض دون 9 آلاف حالة، لأول مرة منذ الأول من مايو/ أيار الحالي.

وأفاد أن إجمالي المتعافين من الفيروس، ارتفع إلى 70 ألفاً و209 أشخاص.

وأشار إلى أن نسبة الزيادة اليومية في الإصابات تراجعت من 3.6 بالمئة إلى 3.2 بالمئة، لافتا إلى أن 40.1 بالمئة من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.

وتأتي العاصمة موسكو في مقدمة المدن الروسية من حيث ضحايا الفيروس، حيث وصل عدد المصابين فيها إلى 146 ألفا و62، توفي منهم 1580.

وتحل روسيا ثانية في قائمة إصابات كورونا عالميا بعد الولايات المتحدة.

البرازيل

ارتفعت حصيلة وفيات كورونا في البرازيل إلى 16 ألفا و118، إثر تسجيل 485 حالة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

جاء ذلك في معطيات نشرتها وزارة الصحة البرازيلية حول فيروس كورونا، الإثنين، على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت المعطيات أن البلاد سجلت 7 آلاف و938 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 241 ألفا و80.

ووفقا لموقع "worldometer"، المختص برصد ضحايا فيروس كورونا، فإن البرازيل تحتل المركز الخامس عالميا والأول في أمريكا اللاتينية من حيث معدل الوفيات والإصابات.

إسبانيا

قالت الحكومة الإسبانية إنها سجلت 59 حالة وفاة بفيروس كورونا وذلك في أدنى حصيلة خلال شهرين.

وذكرت أرقام وزارة الصحة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس بلغ 27709 بينما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 231606 حالات، الإثنين، مقابل 231350 في اليوم السابق.

وتراجعت الوفيات في إسبانيا دون المئة لليوم الثاني على التوالي.

إيطاليا

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن عدد حالات الوفاة ارتفع 99 حالة، الإثنين، مقابل145 في اليوم السابق مسجلا بذلك أول حصيلة للوفيات أقل من 100 منذ التاسع من مارس/ آذار.

وزادت حالات الإصابة الجديدة 451 حالة فقط مقابل 675 حالة، الأحد، في أدنى رقم منذ الثاني من مارس/آذار.

وأضافت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات بالوباء في إيطاليا بلغ 32007 أشخاص وهي ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ تفشي الفيروس 225886 شخصا وهو سادس أكبر معدل في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل.

وتراجع عدد المصابين حاليا بالفيروس إلى 66553 مقابل 68351، ويرقد 749 شخصا في وحدات الرعاية الفائقة في الوقت الراهن مقابل 762 أمس الأحد.

فلسطين المحتلة

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الإثنين، إنه تم تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت أولا بمحافظة الخليل، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في الأراضي الفلسطينية إلى 565.

وأضافت في بيان صحفي" أن من بين المصابين طفلا بعمر عامين، وسيدة بعمر 31 عاماً و3 شبان".

وأوضحت الوزيرة "أن عدد الإصابات النشطة يرتفع إلى 106 إصابات، بينها 59 في مدينة القدس، و8 إصابات في ضواحيها، و35 إصابة في الخليل، و4 إصابات في قطاع غزة".

وقال مدير عام الرعاية الصحية الأولية كمال الشخرة في ذات البيان إن 150 عينة أخذت من مخالطي المصابين في بيت أولا لا تزال قيد الفحص المخبري، وسيتم الإعلان عن نتائجها حال صدورها.

وقررت الحكومة الفلسطينية إغلاق كافة المرافق العامة والخاصة من مساء يوم الجمعة القادم حتى مساء الإثنين وقال رئيس الوزراء محمد اشتية إنه يدرس عودة الحياة إلى طبيعتها في الأراضي الفلسطينية يوم الثلاثاء.