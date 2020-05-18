البث الحي
سياسة

كيف تدير السعودية 50 ألف حساب للتحريض ضد قطر؟ إليك التفاصيل (فيديو)

الصحفي والمدون زيد بنيامين
الصحفي والمدون زيد بنيامين
17/5/2020

قال الصحفي والمدون زيد بنيامين إن الحملات الداعمة للحملة المفبركة ضد قطر تصل إلى 50 ألف حساب مدعوم سعوديًا على تويتر.

وأضاف بنيامين خلال لقاء له في "برنامج المسائية" على شاشة الجزيرة مباشر، أن وسائل الإعلام السعودية قد "سقطت"، ويوجد 10 ملايين سعودي على تويتر يعرفون أنها ليست أهلًا للثقة.

وتابع بنيامين أن الصحف العالمية تناولت تلاعب رقمي في الحملة السعودية ضد قطر، ولم تتحدث عن "الانقلاب المزعوم" في الدوحة.

وأكد في الوقت نفسه أن الذباب الإلكتروني السعودي يلعب على تغيير "التريند في تويتر"؛ لإلهاء المواطن السعودي، وإبعاده عن القضايا الرئيسة التي تهمه في الداخل.

وألغت إدارة موقع تويتر عددا من حسابات شاركت في حملة التضليل الأخيرة تجاه قطر، بينما لجأت حسابات أخرى إلى تغيير أسمائها ومعرفاتها.

وأجرى الباحث بجامعة حمد بن خليفة، مارك أوين جونز (والمختص في شؤون الشرق الأوسط والدعاية الرقمية المزيفة بوسائل التواصل الاجتماعي العربي) بحثا حول الموضوع، ونشر سلسلة تغريدات تحوي تفاصيل عدة.

وفي أولى تغريداته، قال جونز "هذا أمر مثير للاهتمام، بعد البحث في عينة مؤلفة من 31 ألف حساب على تويتر ممن غردوا عن حملة كاذبة، ادعت انقلابا في قطر في الرابع من مايو/أيار الجاري، وجدت أن ألفًا ومئة حساب منهم إما حُذفوا، أو أوقفوا، أو غُيّرت أسماؤهم".

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر تضرب حصارًا رباعيًا على قطر منذ 5 يونيو/حزيران 2017 إثر حملة مفبركة واختراق لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، مع إتهام الدوحة بدعم الجماعات المتطرفة، وهو ما تنفيه قطر جملةً وتفصيلا.

اقرأ أيضًا:

تويتر يلغي عشرات الحسابات شاركت في حملة تضليل عن قطر

"انقلاب في قطر" يقوده "الذباب" على تويتر بمقاطع مفبركة (فيديو)

احتفاء بالصمود.. نشطاء يغردون بعد مرور 1000 يوم على حصار قطر

قطر تدعو إلى إنهاء الحصار وتؤكد فشل خطط النيل من قرارها السيادي

البيت الأبيض: ترمب دعا بن زايد لاتخاذ خطوات لحل الأزمة مع قطر

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)