كندية تبتكر "قفاز العناق" لمعانقة والدتها بأمان (فيديو)

توصلت شابة كندية إلى طريقة مبتكرة لمعانقة والدتها بأمان أثناء تفشي فيروس كورونا:"قفاز العناق"، وهو ستارة بلاستيك مزودة بأربعة أكمام ومعلقة على حبل غسيل.

ففي مدينة غويلف في جنوب أنتاريو، طورت كارولين إليس وزوجها أندرو ما يسمى بـ"قفاز العناق" عشية عيد الأم الذي احتُفل به هذا العام في 10 مايو/أيار في أمريكا الشمالية.

وقالت كارولين لوكالة فرانس برس إنها فكرت في أنها لن تحصل على معانقة وكان علينا أن نفعل شيئا حيال ذلك، وأردت أن نعطيها عناقا في عيد الأم.

وقام الزوجان بتثبيت الأكمام في ستارة بلاستيكية كبيرة ما يسمح لشخصين بمعانقة بعضهما بعضا دون اتصال مباشر.

وأضافت إليس "لقد احتاج الإنجاز إلى وقت ظطويل خصوصا في ما يتعلق بمحاولة معرفة حجم الثقوب وارتفاعها. عملنا على ذلك حتى ساعات متقدّمة من ليل السبت، ثم جهّزنا كل شيء لعيد الأم يوم الأحد".

وانتشر مقطع فيديو سجل للشابة ووالدتها في اللحظة التي تعانقتا فيها على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

Hug gloves for families are becoming a normalcy in Canada. pic.twitter.com/t2BzXi5Nmi

— Toon Seri Anthraxxxx (@anthraxxxx) May 18, 2020