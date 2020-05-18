قوات الوفاق الليبية تغنم أسلحة وذخائر وآليات من قوات حفتر وتعلن هدفها القادم (فيديو)

أظهرت مقاطع مصورة تم التقاطها صباح الإثنين من داخل قاعدة الوطية الجوية غربي ليبيا، خلوها من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر عقب تحريرها.

وأوضحت المقاطع انتشار آليات تابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني وهي تحكم سيطرتها على نقاط القاعدة الاستراتيجية.

فيما ظهرت آليات وطائرة حربية مدمرة لقوات حفتر على أطراف الطريق داخل القاعدة، بالإضافة إلى تحصينات ودشم.

قوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا تسيطر على قاعدة الوطية الجوية (١٤٠ كم جنوب غرب #طرابلس) لتفقد قوات شرق #ليبيا بقيادة خليفة حفتر اخر معاقلها غربي #طرابلس. pic.twitter.com/i8Yf8Hy2ce — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) May 18, 2020

كما تمكنت قوات الوفاق من الحصول على أسلحة وذخائر عديدة تركتها قوات حفتر وراءها بعد انسحابها، وهو ما يشير إلى أن انسحاب قوات حفتر جرى سريعا، تاركة وراءها كل شيء.

ومن ضمن هذه الأسلحة منظومة دفاع جوي روسية "بانستير" داخل أحد المستودعات.

قوات الوفاق تسيطر على منظومة دفاع جوي روسية"بانستير"داخل أحد المستودعات في قاعدة #الوطية الجوية تركها مسلحو مليشيات حفتر خلفهم قبيل إجبارهم على الانسحاب من القاعدة.#ليبيا — أحمد خليفة (@ahmad_khalifa78) May 18, 2020

وكانت قوات الوفاق قد نجحت في تدمير 3 منظومات دفاع جوي روسية خلال يومين بعد شن غارات جوية مكثفة.

من داخل الوطية الغنائم الإماراتية pic.twitter.com/v2xd0lXR73 — إبراهيم قصودة🇱🇾🇾🇪 (@EbrahimGasuda) May 18, 2020

الهدف القادم

وقال رئيس أركان قوات الوفاق، الفريق ركن محمد الشريف، في تصريحات لوسائل إعلام محلية "نستعد لتحرير جنوب طرابلس وترهونة عقب سيطرتنا على قاعدة الوطية".

وقال الناطق باسم قوات الوفاق للجزيرة إنهم عثروا على مخازن كبيرة للذخائر والأسلحة والمعدات في قاعدة الوطية، مؤكدا أن القاعدة ستكون "قيمة مضافة لنا من أجل تحرير مدينة ترهونة"، ومطالبا من سماهم "عقلاء ترهونة" بالتخلي عن دعم حفتر.

وصرح قائد ميداني بقوات الوفاق الوطني للجزيرة، إن الدخول إلى قاعدة الوطية صباح اليوم تم بعد قصف جوي مكثف.

شاهد هدا فيــديو

الذي سيظل في ذاكرة التأريخ للحظات الاولي للتكبيرات و لسيـطره ع دشمة التي بها فخر الصناعة الروسية الان في قبضة شباب قوات الحكومة pic.twitter.com/lEhBQ0suCq — إبراهيم قصودة🇱🇾🇾🇪 (@EbrahimGasuda) May 18, 2020

وكشف مصدر بحكومة الوفاق الليبية أن قوات حفتر انسحبت من القاعدة عقب هجوم بري لقوات الوفاق من عدة محاور.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت القوات الحكومية بسط سيطرتها الكاملة على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية، جنوب غرب العاصمة طرابلس.

فيما أكد اللواء أسامة الجويلي، قائد المنطقة الغربية في القوات الحكومية، أن عملية السيطرة على قاعدة الوطية تمت بشكل سريع ومدروس وبدون خسائر.

مدرعة إماراتية و دخائر و أسلحة ❤️😜 pic.twitter.com/p4jCNlMNPV — إبراهيم قصودة🇱🇾🇾🇪 (@EbrahimGasuda) May 18, 2020

وقال الناطق باسم عملية بركان الغضب، مصطفى المجعي، إن السيطرة على الوطية جرت دون سقوط أي جريح أو قتيل، بسبب هروب قوات حفتر عند وصول طلائع قوات الوفاق، مشيرا إلى أن تحرير القاعدة بداية مشوار التحرير لأبعد من المنطقة الغربية وانهيار كامل لحفتر.

ومنذ إطلاق القوات الحكومية، عملية عاصفة السلام، في 25 مارس/ آذار الماضي، اقتحمت قاعدة الوطية مرتين دون التمكن من السيطرة عليها، نظرا لحصانتها، واكتفت بتطويقها وقصفها جوا وبرا.

الله اكبر من داخل قاعدة الوطية بعد سيطرة الجيش الليبي وفرار مليشيات حفتر الارهابية pic.twitter.com/FDeeM4tL5n — المنارة للإعلام (@AlmanaraMedia) May 18, 2020

والسبت، استطاعت القوات الحكومية، تدمير منظومتي دفاع جوي فور وصولهما إلى القاعدة، مما دفع قوات حفتر إلى الانسحاب صباح الإثنين، بعد فقدانها آخر أمل في الصمود.

فيديو يوضح فيه سيطـرتـ القوات الحكومية على منظومة الدفاع الجوي الروسية البانستير التي تم إستهـدافها من طائـــرة مسيــرة وفاقيــه داخل قاعدة الوطية pic.twitter.com/CJ65DMMCba — إبراهيم قصودة🇱🇾🇾🇪 (@EbrahimGasuda) May 18, 2020

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