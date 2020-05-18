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سياسة

قوات الوفاق الليبية تغنم أسلحة وذخائر وآليات من قوات حفتر وتعلن هدفها القادم (فيديو)

18/5/2020

أظهرت مقاطع مصورة تم التقاطها صباح الإثنين من داخل قاعدة الوطية الجوية غربي ليبيا، خلوها من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر عقب تحريرها.

وأوضحت المقاطع انتشار آليات تابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني وهي تحكم سيطرتها على نقاط القاعدة الاستراتيجية.

فيما ظهرت آليات وطائرة حربية مدمرة لقوات حفتر على أطراف الطريق داخل القاعدة، بالإضافة إلى تحصينات ودشم.

كما تمكنت قوات الوفاق من الحصول على أسلحة وذخائر عديدة تركتها قوات حفتر وراءها بعد انسحابها، وهو ما يشير إلى أن انسحاب قوات حفتر جرى سريعا، تاركة وراءها كل شيء.

ومن ضمن هذه الأسلحة منظومة دفاع جوي روسية "بانستير" داخل أحد المستودعات.

وكانت قوات الوفاق قد نجحت في تدمير 3 منظومات دفاع جوي روسية خلال يومين بعد شن غارات جوية مكثفة.

الهدف القادم

وقال رئيس أركان قوات الوفاق، الفريق ركن محمد الشريف، في تصريحات لوسائل إعلام محلية "نستعد لتحرير جنوب طرابلس وترهونة عقب سيطرتنا على قاعدة الوطية".

وقال الناطق باسم قوات الوفاق للجزيرة إنهم عثروا على مخازن كبيرة للذخائر والأسلحة والمعدات في قاعدة الوطية، مؤكدا أن القاعدة ستكون "قيمة مضافة لنا من أجل تحرير مدينة ترهونة"، ومطالبا من سماهم "عقلاء ترهونة" بالتخلي عن دعم حفتر.

وصرح قائد ميداني بقوات الوفاق الوطني للجزيرة، إن الدخول إلى قاعدة الوطية صباح اليوم تم بعد قصف جوي مكثف.

وكشف مصدر بحكومة الوفاق الليبية أن قوات حفتر انسحبت من القاعدة عقب هجوم بري لقوات الوفاق من عدة محاور.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت القوات الحكومية بسط سيطرتها الكاملة على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية، جنوب غرب العاصمة طرابلس.

فيما أكد اللواء أسامة الجويلي، قائد المنطقة الغربية في القوات الحكومية، أن عملية السيطرة على قاعدة الوطية تمت بشكل سريع ومدروس وبدون خسائر.

وقال الناطق باسم عملية بركان الغضب، مصطفى المجعي، إن السيطرة على الوطية جرت دون سقوط أي جريح أو قتيل، بسبب هروب قوات حفتر عند وصول طلائع قوات الوفاق، مشيرا إلى أن تحرير القاعدة بداية مشوار التحرير لأبعد من المنطقة الغربية وانهيار كامل لحفتر.

ومنذ إطلاق القوات الحكومية، عملية عاصفة السلام، في 25 مارس/ آذار الماضي، اقتحمت قاعدة الوطية مرتين دون التمكن من السيطرة عليها، نظرا لحصانتها، واكتفت بتطويقها وقصفها جوا وبرا.

والسبت، استطاعت القوات الحكومية، تدمير منظومتي دفاع جوي فور وصولهما إلى القاعدة، مما دفع قوات حفتر إلى الانسحاب صباح الإثنين، بعد فقدانها آخر أمل في الصمود.

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المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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