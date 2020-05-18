غضب بعد فتوى لبن بريك أحل فيها دماء جنود الجيش اليمني.. ما القصة؟

انتقد يمنيون على مواقع التواصل تغريدة لنائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من الإمارات يتحدث فيها عن فتوى صادرة منه يبيح فيها قتل أفراد الجيش اليمني.

وكتب بن بريك على حسابه الرسمي على تويتر: "أفتيت كل جنوبي في جبهات القتال بأن له الفطر يشرب ويأكل وله الأجر وعليه القضاء بعدها، وأفتيت أن كل إخوانجي وذيله من قاعدي وداعشي وغيرهم من المرتزقة المشاركين في العدوان على الجنوب دمهم دم حنش إلا المستسلم، والمقتول منهم إلى جهنم، والمقتول منا مدافع عن وطنه وعرضه وبيته وماله فهو شهيد".

أفتيت كل جنوبي في جبهات القتال بأن له الفطر يشرب ويأكل وله الأجر وعليه القضاء بعدها، وأفتيت أن كل إخونجي وذيله من قاعدي وداعشي وغيرهم من المرتزقة المشاركين في العدوان على الجنوب دمهم دم حنش إلا المستسلم.

والمقتول منهم إلى جهنم

والمقتول منا مدافع عن وطنه وعرضه وبيته وماله فهو شهيد — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) May 18, 2020

وطالب ‏‏‏‏‏‏‏‏‏السكرتير الصحفى السابق للرئاسة اليمنية مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي برفع دعوى قضائية ضد بن بريك لأنه "أصدر فتوى قتل جنود الجيش اليمني وأن دمهم مباح للمليشيات التابعة لدويلة الإمارات. وتابع، ما قام به جريمة يعاقب عليها القانون اليمني والدولي ولابد من ملاحقة هذا المجرم".

يجب ملاحقة الإرهابي هاني بن بريك أمام المحاكم المحلية والدولية عن جرائم الاغتيال التى تمت في عدن لعشرات من الشخصيات الاجتماعية ومشائخ وأعيان عدن، وهناك أدلة على مسؤولية الإرهابي هاني بن بريك إضافة إلى الفتوى التى أصدرها اليوم بجواز قتل جنود الشرعية. pic.twitter.com/UQFfT5cck1 — مختار الرحبي (@alrahbi5) May 18, 2020

لابد من رفع دعوى قضائية ضد الإرهابي هاني بن بريك لأنه أصدر فتوى قتل الجيش اليمني وان دمهم مباح للمليشيات التابعة لدويلة الإمارات ما قام به جريمة يعاقب عليها القانون اليمني والدولي ولابد من ملاحقة هذا المجرم . — مختار الرحبي (@alrahbi5) May 18, 2020

واعتبر الصحفي اليمني محمد دبوان المياحي فتوى بن بريك دليل على ما يتعرض له من خسائر قائلا: "الفتوى هي آخر سلاح المنهزمين، واضطرارك للاستعانة بالدين في قتال خصومك، دليل شعورك بالخطر وربما غضبك من تقهقر أنصارك، أنت لا تدفن نفسك سياسيا فحسب، إنك تتهاوى على كل المستويات".

الفتوى هي أخر سلاح المنهزمين، واضطرارك للإستعانة بالدين في قتال خصومك،دليل شعورك بالخطر وربما غضبك من تقهقر أنصارك،أنت لا تدفن نفسك سياسيا فحسب، إنك تتهاوى ع كل المستويات، هذا الإنحطاط هو أخر تجلياتك المريضة.ستظل الفتوى لعنة تلاحقك للأبد وإن كانت صادرة من معتوه لا يعتد بقوله. https://t.co/3MByUD0Dz3 — محمد دبوان المياحي (@almaiahy2468) May 18, 2020

سيكتشف الإخوة في المجلس الانتقالي أن علاقة هاني بن بريك بالقضية الجنوبية تشبه علاقته بالسلفية.

القضية الجنوبية والتدثر بالسلفية كلها تكتيكات يستخدمها لغرض السلطة والثروة.

وكما تنكر لفتواه "الوحدة أصل من أصول الدين"، وتنكر لسلفيته، سيتنكر للقضية إذا لم تف بطموحه الذي لا حدود له. pic.twitter.com/T7sIGkzB77 — د. محمد جميح (@MJumeh) May 18, 2020

يا هاني @HaniBinbrek كلامك هذا ليس بطولة وفهلوفة وإنما إدانة عليك وستسأل وتحاسب عن كل كلمة قلتها أو كتبتها ومن يدعمك اليوم سيتخلى عنك غدا https://t.co/Hc9qjDeywt — محمد قيزان (@mohgezan) May 18, 2020

تُعد هذه التغريدتان من حساب الإرهابي هاني بن بريك إدانه وإثبات مباشر لمن كان يستهدف ائمة المساجد وطلبة العلم والدعاة واعضاء الإصلاح في #عدن وعليه يجب أن تدون ضدة وترفق مع السجلات الجنائية التي حصلت في عدن بين عام ٢٠١٥-٢٠١٩م ويجب أن يحاسب هذا الإرهابي على كل كلمة قالها اليوم. pic.twitter.com/l66OmvcTmb — موران اليافعي (@Moran_Moh) May 18, 2020

@HaniBinbrek هاني بن بريك الإرهابي القاتل يصدر فتاوى باستباحة قتل المواطنين والخروج على الدولة والجيش الوطني ..

ليس جديداً عليك استخدام الدين أيها القاتل المأجور وملف الاغتيالات للعلماء والخطباء في عدن انبثق من فتاوى سابقة لك في هذا الصدد .. — طارق غالب القُرشي (@QuorashyTariq) May 18, 2020

طيب ياديلمي الامارات الحمد لله كل يوم تكشف نفسك انك متطرف لاتصلح لك السياسة مع الدين لانك ستحول ارهابي وتوظف الدين في خدمة السياسة هولا رجال ابين وشبوة وانت ومرتزقتك الى مبزلة التاريخ اجر لهم فنادق وقبلها اجر لهم سفينة تهربهم عندكم — عبدالله السقاف (@alidros160) May 18, 2020

هاني بن بريك نائب رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي يفتي بإن دماء الجيش اليمني دم حنش ويفتي بقتلهم وأن اي شهيد منهم إلى جهنم هل تبين للعالم ان الإنتقالي مليشيات يقودها إرهابيين لو تمكنوا سوف يزعزعون أمن المنطقة والملاحة الدولية؟وماحادثة السفينة البريطانية يوم أمس عنكم ببعيد pic.twitter.com/lMJzLGivow — مصطفى القطيبي Mustafa Al-Qutaibi🇾🇪 (@mst1230001) May 18, 2020