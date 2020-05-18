سلمان العودة في رمضان: تفسير سورة الانفطار (فيديو)

تواصل الجزيرة مباشر نشر حلقات "العودة في رمضان" للشيخ سلمان العودة، المعتقل في سجون السعودية.

ويتناول العودة في حلقة اليوم تفسير سورة الانفطار ، حيث يقول تعالى في مطلع السورة: "إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (1) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ (2) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (3) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (4) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (5) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (8) كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ (9) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامًا كَاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (12) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14)".

وتذاع حلقات الشيخ العودة على الجزيرة مباشر في توقيتين مختلفين؛ الأول في تمام الساعة 3:00 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة. أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات ففي تمام الساعة 5:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

والشيخ سلمان بن فهد العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 بجانب عدد آخر من الدعاة والشخصيات العامة.