رغم الحظر.. برلمانيون مصريون على مأدبة إفطار جماعية

أثارت مأدبة إفطار جماعية بمصر، حضرها برلمانيون، موجة انتقادات واسعة لتحديها إجراءات الحظر الوقائي لمواجهة فيروس كورونا في البلاد.

ونشر رواد منصات التواصل بمصر، مساء الأحد، صورا لمأدبة إفطار جماعية بشارع طلعت حرب، وسط القاهرة، أقامها البرلماني محمد سليم، وحضرها عشرات الأفراد بينهم نواب.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن النائب محمد سليم قوله إن دعوة الإفطار التي وجهها لبعض زملائه النواب، جاءت بالصدفة بسبب تأخر انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب.

وأوضح سليم"لم تكن فيها تجمعات لمواطنين وليست مائدة رحمن، ولا يوجد أي تحدٍ أو مخالفة لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية في مواجهة وباء فيروس كورونا".

وقد أظهرت الصور المتداولة على منصات التواصل، تجمع العشرات على موائد طويلة متوازية، لتناول الإفطار، ما أثار انتقادات واسعة ومطالبات بإحالة النواب إلى لجنة القيم بالبرلمان للتحقيق في الواقعة.

وأثارت الواقعة انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ طالب مغردون مصريون بالتحقيق فيها وتوقيع عقوبات رادعة ضد النواب (رغم الحصانة) لتحديهم إجراءات الحظر الوقائي لمواجهة كورونا.

وقالوا إن الإجراءات التي فرضتها الحكومة ينبغي أن تطبق على الجميع، لافتين إلى ما حدث لاثني عشر مواطنا أقاموا صلاة التراويح على سطح منزل أحدهم، ومن ثم تم تحويلهم إلى نيابة جنح أمن الدولة طوارئ.

وقبل نحو شهر، أعلنت السلطات المصرية حظر إقامة موائد الإفطار الجماعية، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للحد من تفشي كورونا.

ومساء الأحد، سجلت مصر أعلى معدل إصابات يومي منذ بدء جائحة كورونا بواقع 510، لترتفع محصلة الإصابات إلى 12 ألفا و229، بينها 630 وفاة.

إقرأ أيضا:

كورونا يتسبب باعتقال مصريين صلوا التراويح.. فماذا عن الممثلين؟

رغم الحظر.. نخنوخ يقيم حفل زفافه ومحاكمة مصريين بتهمة صلاة التراويح (فيديو)