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حاكم نيويورك يخضع لفحص كورونا على الهواء مباشرة (فيديو)

18/5/2020

أجرى حاكم نيويورك أندرو كومو أمس الأحد فحصاً لفيروس كورونا مباشرة خلال مؤتمره الصحفي اليومي وحض سكان المدينة الذين يظهرون أعراضا أو احتكوا بأحد المصابين بالفيروس على أن يحذوا حذوه.

ويحظى المؤتمر الصحفي اليومي لكومو الذي غالبا ما يقدم الكثير من المعلومات خلاله والذي بدأ عقده منذ أن اعتبرت نيويورك بؤرة لكوفيد 19 في الولايات المتحدة مع أكثر من 350 ألف إصابة و22 ألف وفاة، بشعبية كبيرة ويصل عدد متابعيه إلى الآلاف.

وقال كومو بعدما أدخلت له ممرضة تضع قناعا وقفازين مسحة أنف لإجراء اختبار فيروس كورونا "عليكم أن تكونوا أذكياء ومتحدين ومنضبطين. عليكم أن تحبوا أنفسكم وعائلاتكم وسكان نيويورك".

وأضاف ممازحا "إذا لم أكن هنا غدا، فهذا يعني أنني مصاب بالفيروس"، لافتا إلى أنه خضع للاختبار مرات عدة في السابق لكنها المرة الأولى التي يقوم بذلك أمام الجمهور.

وأشار كومو إلى أن معايير الخضوع للاختبار لا تشمل فقط الأشخاص الذين يظهرون أعراضا مشابهة لأعراض الأنفلونزا بل أيضا الأشخاص الذين يعودون إلى العمل والعاملين في المجال الطبي والتمريض والذين تواصلوا مع شخص مريض.

وتابع "لا يخضع عدد كاف من سكان نيويورك للاختبار"، وهو أمر مهم جدا إذ أعادت أجزاء من الولاية فتح بعض الأعمال غير الأساسية.

وفي وقت لاحق، كتب كومو على "تويتر"، "إنه (الاختبار) سريع وسهل وغير مؤلم. إذا كنت أنا أملك الوقت للخضوع له فأنت تملكه أيضا".

المصدر : الفرنسية
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