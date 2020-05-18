حادث مأساوي بصعيد مصر.. مراهق يقتل 4 أطفال من عائلة واحدة دهسا (فيديو)

قاد مراهق، يبلغ من العمر 15 عاما، بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط بصعيد مصر، سيارة بسرعة 120 كيلومنرا في الساعة وسط كتلة سكنية، وفشل في السيطرة عليها، ليصدم أربعة أطفال ماتوا في الحال.

وانتشر مقطع فيديو للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، وطالب المتابعون بمحاكمة المتسبب في الحادث.

وانتقل رجال الإسعاف إلي مكان الواقعة، حيث تبين بعد المعاينة الأولية تصادم السيارة بعمود إنارة بسبب اختلال عجلة القيادة.

وأثبتت التحريات أن قائد السيارة مراهق يبلغ من العمر 15 عاماً، استقل سيارة والده الذى يعمل صيدلانيا، وقام بدهس الأطفال الذين كانوا يجلسون على ناصية شارع جانبى، مما تسبب في وفاتهم على الفور.

فيديو يسجل لحظة وقوع حادث قتل ٤ أطفال فى مدينة أبنوب صدمتهم سيارة مسرعة #مصر #حوادث #الحالات_اليوم pic.twitter.com/ddOcgNn3TH — هاشتاج اسيوط @hash_assiout (@ahalina2012) May 16, 2020

وتبين أن الإصابات تنوعت بين شروخ ونزيف حاد فى مناطق مختلفة بالجسم، وتم نقلهم للمشرحة، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، بعد تلقيهم بلاغًا بالأمر.

وأمرت النيابة العامة المصرية بسحب عينات دم المراهق لبيان ما إن كان يقع تحت تأثير العقاقير المخدرة أثناء وقوع الحادث من عدمه.

كما أمرت النيابة العامة بحبس الطفل المتهم في الواقعة 7 أيام، وإيداعه دار رعاية الأطفال.

وقال شهود العيان إن الأطفال كانوا يقفون بشارع المعهد الديني بمدينة أبنوب أمام المحل الخاص بهم، في انتظار والدهم للذهاب معه إلى المنزل ولكنهم فوجئوا بالسيارة تسير بسرعة جنونية وتنحرف عن الطريق وتدهس الأطفال وتصطدم بعامود إنارة، وتتسبب في وفاتهم، ثم فر قائدها هاربًا، مؤكدين إن قائد السيارة نجل مالكها وهو طفل حدث.