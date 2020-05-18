البث الحي
سياسة|الكويت

تقطعت به السبل.. بكاء مسن مصري عالق على الحدود السعودية الكويتية (فيديو)

18/5/2020

قالت صحف ومواقع كويتية إن السلطات وافقت على استضافة سائق مصري يعمل على شاحنة كويتية بعد أن ظل عالقا على الحدود مع السعودية 63 يوما.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسائق يناشد السلطات الكويتية السماح له بالدخول ليتمكن من السفر إلى مصر.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن السائق يدعى عادل محمد السيد سليم المسلمي ويقود شاحنة كويتية.

وأضافت أنه دخل إلى الكويت بتأشيرة زيارة في فبراير/ شباط الماضي، لكنه لم يتمكن من دخول السعودية في طريق عودته إلى مصر بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، كما لم يتمكن من العودة إلى الكويت لانتهاء صلاحية تأشيرة الزيارة الخاصة به.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)