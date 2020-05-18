تركيا.. نجاح اختبار رؤوس صواريخ تحدد الأهداف بالليزر (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، نجاح اختبار رؤوس صواريخ "KİTİ-84" المحلية الموجهة والقادرة على تحديد وتتبع الهدف عن طريق الليزر.

وأوضحت الدفاع التركية في بيان، أن رؤوس الصواريخ مصنعة بقدرات وإمكانات محلية بحتة.

وأضاف البيان أن الاختبار جرى بإشراف قيادة القوات الجوية التركية.

ونشرت الدفاع التركية على صفحتها في تويتر، مشاهد من الاختبار.

Yerli ve millî imkanlarla üretilen HGK-84 LAB (Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık) Hava Kuvvetlerimiz tarafından yapılan test atışları başarıyla gerçekleştirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/9WTmjvyC45 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 18, 2020

اكتفاء ذاتي

يذكر أن تركيا خطت خطوات كبيرة نحو إنتاج الأسلحة محليا، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الصادرات وتقليل اعتمادها على الواردات بنسبة 48% مقارنة بفترة السنوات الخمس السابقة.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI) انخفضت واردات تركيا من الأسلحة بين عامي 2015 و2019 بنسبة 48% عن فترة الخمس سنوات السابقة. ولم تكتف أنقرة بخفض واردات السلاح، بل زادت أيضًا صادرات الأسلحة بنسبة 86% بين عامي 2015 و2019.

كما أن من بين أهداف رؤية عام 2023، في الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تصبح تركيا دولة مكتفية ذاتيا من حيث التسليح.

وكانت صحيفة “إنفورميشن” الدنماركية قد نشرت تقريراً حول الطائرات التركية المسيرة الاستطلاعية منها والمسلحة، قالت فيه إن تركيا باتت قوة عظمى في الشرق الأوسط في مجال الطائرات المسيرة عن بعد.